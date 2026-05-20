Narrativa Horario y dónde ver Freiburg vs. Aston Villa, Final de la UEFA Europa League El duelo se jugará en Beşiktaş Park y aquí te contamos a qué hora comienza y dónde ver el partido en directo.

Video Así puedes ver la Final de la Europa League entre Freiburg y Aston Villa

Ha llegado el momento cumbre de la UEFA Europa League y con el esperado duelo donde conoceremos al segundo campeón de Europa.

Beşiktaş Park ha sido el escenario elegido para acoger el duelo de final este 20 de mayo entre Freiburg y Aston Villa, quienes vienen tras haber dejado atrás en el camino al Braga y Nottingham Forest respectivamente en las Semifinales.

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HORARIO Y DÓNDE VER FREIBURG VS. ASTON VILLA DE FINAL DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

El Freiburg se presenta con la intención de aprovechar su solidez defensiva, mientras que el Aston Villa buscará demostrar su capacidad ofensiva en esta fase final de la Europa League.

Ambos equipos llegan con la motivación de levantar el título, lo que promete un duelo interesante en el campo.

Cuándo es el Freiburg vs. Aston Villa: el juego es el miércoles, 20 de mayo de 2026 en el Europa-Park Stadion.

A qué hora es el Freiburg vs. Aston Villa: el partido inicia en México a las 13:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Freiburg vs. Aston Villa: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.