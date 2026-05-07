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    Aston Villa vs. Nottingham Forest: John McGinn hace doblete y pone a los villanos en la Final

    Aston Villa vs. Nottingham Forest: goles, resultado y resumen de Semifinales de Vuelta de la UEFA Europa League 2025-2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Resumen | ¡Aston Villa está en la final de la UEFA Europa League! Goleada sobre el Nottingham 4-0

    Aston Villa se repuso de un marcador adverso tras la Semifinal de ida ante Nottingham Forest y goleó 4-0 en Villa Park Birmingham, para clasificar con global de 4-1 a la Final de la UEFA Europa League 2025-2026.

    Debieron pasar más de 40 años para que los ‘villanos’ volvieran a una Final continental luego de la disputada en la Copa de Europa, hoy conocida como UEFA Champions League, en la que venció al Bayern Múnich en la temporada 1981-1982.

    Video ¡Aston Villa sueña! Gol de Ollie Watkins para empatar el marcador global

    Como aquella vez, Aston Villa volverá a enfrentarse a un cuadro alemán, pues Freiburg será su rival en el juego por el título de la UEFA Europa League tras echar por global de 4-3 al Sporting Braga de Portugal este mismo jueves.

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    Fue al minuto 36 que Ollie Watkins abrió el marcador en la Semifinal de vuelta y con el que empató en el global 1-1 de manera parcial. Fue hasta el segundo tiempo que Aston Villa comenzó la remontada tras el gol del español Emiliano Buendía de penal al 58’.

    Video ¡Gol del Aston Villa! ¡Los villanos remontan el marcador desde los once pasos!

    El capitán John McGinn certificó la clasificación a la Final de la UEFA Europa League con doblete a los minutos 77 y 80 y con el que están cerca de sellar una extraordinaria campaña con un posible título internacional y la vuelta a la UEFA Champions League vía Premier League a falta de tres jornadas.

    La Final de la UEFA Europa League entre Aston Villa y Freiburg en Estambul, Turquía, el próximo miércoles 20 de mayo.

    Video ¡Ya son tres! McGinn anota para ampliar la ventaja del Aston Villa
    Video ¡Ya es goleada! Doblete de McGinn y están a minutos de la final
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