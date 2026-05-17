    Europa League

    Final Europa League: Canales y dónde ver Freiburg vs. Aston Villa en Estados Unidos

    Esta Final continental se jugará este miércoles 20 de mayo y acá te decimos dónde poder verla.

    Por:Redacción
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    Video Así puedes ver la Final de la Europa League entre Freiburg y Aston Villa

    La Final de la UEFA Europa League de Aston villa vs. Freiburg tendrá su partido por el título este miércoles 20 de mayo desde Turquía.

    Beşiktaş Park ha sido el escenario elegido para acoger el duelo de final este 20 de mayo entre Freiburg y Aston Villa, quienes vienen tras haber dejado atrás en el camino al Braga y Nottingham Forest respectivamente en las Semifinales.

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    FINAL EUROPA LEAGUE: ASTON VILLA VS. FREIBURG EN TURQUÍA


    El Freiburg vs. Aston Villa define a un nuevo campeón de la UEFA Europa League y te dejamos la programación este partido por el título..

    Aston Villa vs. Freiburg

    • FECHA: Miércoles 20 de mayo.
    • HORARIO: 13:00 horas CT de México y 15:00 horas ET, 14:00 horas CT y 12:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: UniMás, TUDN, tudn.com, app d TUDN y Disponible en ViX.
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