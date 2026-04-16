Real Betis Horario y dónde ver Real Betis vs. Sporting Braga en los cuartos de final de la Europa League Los verdiblancos solo tienen la ventaja por la localía en un partido de alto calibre ante el Sporting.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Betis vs Braga se miden este jueves en duelo de cuartos de final

Este jueves 16 de abril, en el Estadio La Cartuja de Sevilla, el Real Betis recibe al Sporting Braga con el objetivo de aprovechar su localía y derrotar al cuadro portugués en el juego de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Ambos equipos igualaron a un gol en su primer encuentro, el cual se realizó la semana anterior en el Estadio Municipal de Braga.

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El equipo español llega tras el empate sin goles en La Liga ante RCD Espanyol, para ubicarse en la quinta posición de la tabla general.

El cuadro lusitano, por su parte, llega motivado tras vencer al Moreirense FC en la liga doméstica de Portugal, donde ocupa actualmente el cuarto peldaño.

Realmente no hay un equipo favorito por encima del otro. Quizá la etiqueta se la pueda adjudicar el Betis por jugar de local, pero Braga ha dado muestras de que puede hacerse fuerte como visitante.

El ganador de esta llave se medirá al que salga airoso del choque entre Celta de Vigo vs. SC Freiburg, aunque en este caso el club alemán llega con amplia ventaja de 3-0.

HORARIO Y DÓNDE VER El PARTIDO BETIS VS. BRAGA DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE

Cuándo es el Real Betis vs. Sporting Braga: el juego es este jueves 16 de abril en el Estadio La Cartuja

A qué hora es el partido Real Betis vs. Sporting Braga: el partido inicia en México a la 1:00PM; en Estados Unidos es a las 3:00PM tiempo del Este, 2:00P, tiempo del Centro y 12:00PM tiempo del Pacífico.