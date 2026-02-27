    uefa champions league

    Sorteo UEFA Champions League: definidos los partidos de los Octavos de Final

    Estos son los enfrentamientos de los mejores 16 equipos tras el sorteo rumbo a la Final en la Puskás Aréna de Budapest.

    Video ¡Definidos los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26!

    Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League para definir los cruces de los Octavos de Final rumbo al partido decisivo que se celebrará el próximo 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

    Cabe recordar que dentro de la Fase Final Arsenal fue el mejor equipo tras acabar con paso perfecto, ocho ganados de ocho partidos disputados para una cosecha de 24 puntos, tres de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Bayern Múnich.

    Estos fueron los equipos que clasificaron de manera directa a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-2026:

    • Arsenal
    • Bayern Múnich
    • Liverpool
    • Tottenham
    • Barcelona
    • Chelsea
    • Sporting Lisboa
    • Manchester City

    Los equipos que acabaron la Fase de Liga de la Copa de Europa del puesto 9 al 24 debieron enfrentar los Playoffs a visita recíproca y los ganadores se sumaron a los Octavos de Final. Estos fueron los equipos que accedieron a la siguiente fase:

    • PSG
    • Real Madrid
    • Newcastle
    • Bodo/Glimt
    • Galatasaray
    • Atalanta
    • Atlético de Madrid
    • Bayer Leverkusen

    Tras el sorteo de la UEFA Champions League, con Ivan Rakitic como anfitrión, para determinar los partidos de Octavos de Final a disputarse entre el 10 y 11 de marzo próximos los partidos de ida y el 17 y 18 de marzo los juegos de vuelta rumbo a los Cuartos de Final, estos son los encuentros:

    • PSG vs. Chelsea
    • Real Madrid vs. Manchester City
    • Newcastle vs. Barcelona
    • Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa
    • Galatasaray vs. Liverpool
    • Atalanta vs. Bayern Múnich
    • Atlético de Madrid vs. Tottenham
    • Bayer Leverkusen vs. Arsenal

