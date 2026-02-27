uefa champions league Sorteo UEFA Champions League: definidos los partidos de los Octavos de Final Estos son los enfrentamientos de los mejores 16 equipos tras el sorteo rumbo a la Final en la Puskás Aréna de Budapest.

Video ¡Definidos los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26!

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League para definir los cruces de los Octavos de Final rumbo al partido decisivo que se celebrará el próximo 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Cabe recordar que dentro de la Fase Final Arsenal fue el mejor equipo tras acabar con paso perfecto, ocho ganados de ocho partidos disputados para una cosecha de 24 puntos, tres de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Bayern Múnich.

Estos fueron los equipos que clasificaron de manera directa a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-2026:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

Los equipos que acabaron la Fase de Liga de la Copa de Europa del puesto 9 al 24 debieron enfrentar los Playoffs a visita recíproca y los ganadores se sumaron a los Octavos de Final. Estos fueron los equipos que accedieron a la siguiente fase:

PSG

Real Madrid

Newcastle

Bodo/Glimt

Galatasaray

Atalanta

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Tras el sorteo de la UEFA Champions League, con Ivan Rakitic como anfitrión, para determinar los partidos de Octavos de Final a disputarse entre el 10 y 11 de marzo próximos los partidos de ida y el 17 y 18 de marzo los juegos de vuelta rumbo a los Cuartos de Final, estos son los encuentros: