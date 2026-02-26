uefa champions league UEFA Champions League: Horario y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final 2025-26 Tras disputarse los Playoffs, también se realizarán los sorteos de la Europa League y Conference League.

Video Así podrás ver el sorteo de los Octavos de Final de Champions League

Este viernes 27 de febrero se llevarán a cabo los sorteos para conocer los enfrentamientos de Octavos de Final para la Champions League, Europa League y Conference League.

Tras disputarse los Playoffs, ya se conocen los 16 equipos que jugarán los Octavos de Final en la UEFA Champions League donde Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City esperaban rivales al calificar directo.

El sorteo definirá el camino del Real Madrid, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen y Bodo/Glimt en la ronda eliminatoria.

Champions League: Horario y dónde ver el sorteo de Octavos de Final

Fecha: Viernes 27 de febrero del 2026.

Viernes 27 de febrero del 2026. Hora: 5 am tiempo del Centro, 6 am del Este y 3 am del Pacífico en Estados Unidos.

5 am tiempo del Centro, 6 am del Este y 3 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: Ve el sorteo en vivo por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Europa League: Horario y dónde ver el sorteo de Europa League

Fecha: Viernes 27 de febrero del 2026.

Viernes 27 de febrero del 2026. Hora: 6 am tiempo del Centro, 7 am del Este y 4 am del Pacífico en Estados Unidos.

6 am tiempo del Centro, 7 am del Este y 4 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: Ve el sorteo en vivo por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Conference League: Horario y dónde ver el sorteo de Europa League