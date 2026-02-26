    uefa champions league

    UEFA Champions League: Horario y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final 2025-26

    Tras disputarse los Playoffs, también se realizarán los sorteos de la Europa League y Conference League.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Así podrás ver el sorteo de los Octavos de Final de Champions League

    Este viernes 27 de febrero se llevarán a cabo los sorteos para conocer los enfrentamientos de Octavos de Final para la Champions League, Europa League y Conference League.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Gianluca Prestianni confiesa llamar mono a Vinícius Júnior según prensa en Portugal
    1 mins

    Gianluca Prestianni confiesa llamar mono a Vinícius Júnior según prensa en Portugal

    UEFA Champions League
    Aficionado del Real Madrid expulsado por seña nazi se defiende con video
    1 mins

    Aficionado del Real Madrid expulsado por seña nazi se defiende con video

    UEFA Champions League
    Corinthians usa gesto de Prestianni para lanzar mensaje antirracista en apoyo a Vinícius
    2 mins

    Corinthians usa gesto de Prestianni para lanzar mensaje antirracista en apoyo a Vinícius

    UEFA Champions League
    Champions League: Real Madrid expulsa a aficionado por presunto saludo nazi en plena transmisión
    1 mins

    Champions League: Real Madrid expulsa a aficionado por presunto saludo nazi en plena transmisión

    UEFA Champions League
    ¡Arbeloa supera su primera prueba con el Real Madrid!
    1 mins

    ¡Arbeloa supera su primera prueba con el Real Madrid!

    UEFA Champions League
    Álvaro Arbeloa supera su primera con el Real Madrid
    4:20

    Álvaro Arbeloa supera su primera con el Real Madrid

    UEFA Champions League
    PSG sigue con vida y elimina al Mónaco en los playoffs de la Champions League
    1 mins

    PSG sigue con vida y elimina al Mónaco en los playoffs de la Champions League

    UEFA Champions League
    Real Madrid vs. Benfica: Asencio activa protocolo de conmociones en Champions League
    1 mins

    Real Madrid vs. Benfica: Asencio activa protocolo de conmociones en Champions League

    UEFA Champions League
    Resumen | Real Madrid vs. Benfica: Los merengues se clasifican a los octavos
    6:00

    Resumen | Real Madrid vs. Benfica: Los merengues se clasifican a los octavos

    UEFA Champions League
    ¡Golazo y festejo épico de Vinicius! Contra letal del Real Madrid para el 2-1
    1:27

    ¡Golazo y festejo épico de Vinicius! Contra letal del Real Madrid para el 2-1

    UEFA Champions League

    Tras disputarse los Playoffs, ya se conocen los 16 equipos que jugarán los Octavos de Final en la UEFA Champions League donde Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City esperaban rivales al calificar directo.

    El sorteo definirá el camino del Real Madrid, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen y Bodo/Glimt en la ronda eliminatoria.

    Champions League: Horario y dónde ver el sorteo de Octavos de Final

    • Fecha: Viernes 27 de febrero del 2026.
    • Hora: 5 am tiempo del Centro, 6 am del Este y 3 am del Pacífico en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Ve el sorteo en vivo por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Europa League: Horario y dónde ver el sorteo de Europa League

    • Fecha: Viernes 27 de febrero del 2026.
    • Hora: 6 am tiempo del Centro, 7 am del Este y 4 am del Pacífico en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Ve el sorteo en vivo por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Conference League: Horario y dónde ver el sorteo de Europa League

    • Fecha: Viernes 27 de febrero del 2026.
    • Hora: 7 am tiempo del Centro, 8 am del Este y 5 am del Pacífico en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Ve el sorteo en vivo por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX