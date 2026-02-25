    Champions League

    "No al racismo" y "Respeto" los tifos que se verán en el Real Madrid vs. Benfica

    Luego de los incidentes ocurridos en el anterior encuentro entre ambos clubes, los mensajes en el inmueble serán contundentes.

    Omar Carrillo
    Video Los tifos que se verán en el Real Madrid vs. Benfica en el Santiago Bernabéu

    Están muy frescos los hechos entre Prestianni y Vinícius del anterior juego entre Benfica y Real Madrid, y las repercusiones (castigo o no) aún no se conocen, así que este miércoles aparecerán un par de tifos en las tribunas del Santiago Bernabéu recordando lo que no debemos olvidar nunca del juego.

    En ellos se leerán: "No al racismo" y "Respeto" .

    Así les hizo saber la UEFA, según cuenta Mundo Deportivo, a ambos clubes en su reunión previa al encuentro de vuelta de los Play-offs de la Champions League.

    Todo irá enmarcado en la campaña existente del organismo al respecto.

    Es cierto que parecen medidas un poco lacias para un problema mayor, pero dirán todas las partes, finalmente que algo se está haciendo.

    Hay que recordar que los hechos ocurrieron en la ida entre Benfica y Real Madrid de los Play-offs de la UEFA Champions League. En el Estadio da Luz, alrededor del minuto 52, Vinícius corrió hacia al árbitro para quejarse de un supuesto insulto racial que habría recibido por parte del futbolista argentino.

    La palabra que denunció Vinícius fue “mono”, la cual no se pudo comprobar en la cancha ni en las repeticiones porque Prestianni se llevó la playera a la boca.

    Ahora mismo se está a la espera de la sanción disciplinaria o a su descargo por parte de la UEFA, pero por lo pronto el argentino no podrá jugar el duelo de vuelta por determinación del organismo.

    Video ¿Efecto Prestianni? Real Madrid no podrá contar con este jugador vs. Benfica
