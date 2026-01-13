Real Madrid Álvaro Arbeloa lanza mensaje sobre Vinícius en primera rueda de prensa como entrenador El nuevo entrenador del Real Madrid contestó así los cuestionamientos sobre el brasileño.

Video Memo Ochoa levanta la voz tras asesinato de persona especial en su carrera

La era de Álvaro Arbeloa ha dado inicio oficialmente en el Real Madrid con la primera rueda de prensa en la que logró evadir los afilados cuestionamientos de los medios sobre cómo lidiar en el vestidor con Vinícius Jr.

En su comparecencia ante los micrófonos, Arbeloa fue abordado sobre la tensión que hubo en su momento entre el atacante brasaileño y el entonces entrenador Xabi Alonso en un Clásico ante Barcelona.

PUBLICIDAD

"Yo no me pongo en escenarios que no han ocurrido y lo que me preocupa es el partido de mañana, tengo una suerte enorme de contar con Vinícius Jr., uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, un futbolista querido por toda la afición.

"Todo el mundo vio el partido que hizo el pasado domingo, es el Vini que queremos ver, el Vini que sonríe, que disfruta, baila y juega, capaz de desequilibrar un Clásico y de marcar diferencias, es lo único que me preocupa y que quiero ver ahora mismo en Vini".

En aquella ocasión, Vinícius salió molesto del terreno de juego al creer que fue sustituido injustamente. El gesto del brasileño no se quedó ahí, ya que horas después Vini publicó un mensaje en 'X' y cambió sus fotos de perfil por una donde aparecía con el jersey de la selección brasileña en lugar del Real Madrid.