    Real Madrid

    Álvaro Arbeloa lanza mensaje sobre Vinícius en primera rueda de prensa como entrenador

    El nuevo entrenador del Real Madrid contestó así los cuestionamientos sobre el brasileño.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Memo Ochoa levanta la voz tras asesinato de persona especial en su carrera

    La era de Álvaro Arbeloa ha dado inicio oficialmente en el Real Madrid con la primera rueda de prensa en la que logró evadir los afilados cuestionamientos de los medios sobre cómo lidiar en el vestidor con Vinícius Jr.

    En su comparecencia ante los micrófonos, Arbeloa fue abordado sobre la tensión que hubo en su momento entre el atacante brasaileño y el entonces entrenador Xabi Alonso en un Clásico ante Barcelona.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Real Madrid

    La despedida de Xabi Alonso en redes sociales tras salir del Real Madrid
    1 mins

    La despedida de Xabi Alonso en redes sociales tras salir del Real Madrid

    La Liga
    La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso
    1:16

    La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso

    La Liga
    Mbappé y jugadores del Real Madrid reaccionan a salida de Xabi Alonso
    1 mins

    Mbappé y jugadores del Real Madrid reaccionan a salida de Xabi Alonso

    La Liga
    Las razones por las que Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid
    1 mins

    Las razones por las que Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid

    La Liga
    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico
    2 mins

    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico

    La Liga
    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”
    1 mins

    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”

    La Liga
    Sin Mbappé y con goles de canteranos, Real Madrid goleó al Betis en LaLiga
    1:15

    Sin Mbappé y con goles de canteranos, Real Madrid goleó al Betis en LaLiga

    La Liga
    Real Madrid, sin Mbappé y con goles de canteranos, goleó al Betis en LaLiga
    1 mins

    Real Madrid, sin Mbappé y con goles de canteranos, goleó al Betis en LaLiga

    La Liga
    No Mbappé, no problema: Gonzalo García hace hat-trick en triunfo del Real Madrid
    2:56

    No Mbappé, no problema: Gonzalo García hace hat-trick en triunfo del Real Madrid

    La Liga
    Xabi Alonso busca apurar los tiempos de la recuperación de Mbappé
    1 mins

    Xabi Alonso busca apurar los tiempos de la recuperación de Mbappé

    La Liga

    "Yo no me pongo en escenarios que no han ocurrido y lo que me preocupa es el partido de mañana, tengo una suerte enorme de contar con Vinícius Jr., uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, un futbolista querido por toda la afición.

    "Todo el mundo vio el partido que hizo el pasado domingo, es el Vini que queremos ver, el Vini que sonríe, que disfruta, baila y juega, capaz de desequilibrar un Clásico y de marcar diferencias, es lo único que me preocupa y que quiero ver ahora mismo en Vini".

    En aquella ocasión, Vinícius salió molesto del terreno de juego al creer que fue sustituido injustamente. El gesto del brasileño no se quedó ahí, ya que horas después Vini publicó un mensaje en 'X' y cambió sus fotos de perfil por una donde aparecía con el jersey de la selección brasileña en lugar del Real Madrid.

    La tensión fue abordada por el cuerpo técnico, directiva y el jugador en cuestión, y llegaron a un común acuerdo para dejarlo en el pasado, pero todo parece indicar que la mala relación de Xabi Alonso con ciertos personajes del plantel terminó por costarle el puesto semanas después.

    Relacionados:
    Real MadridÁlvaro Arbeloa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX