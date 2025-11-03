    Champions League

    Real Madrid rinde emotivo homenaje a Diogo Jota con una ofrenda en Anfield

    El club blanco, encabezado por Xabi Alonso, rindió tributo al exdelantero del Liverpool fallecido en un accidente de tránsito.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Conmovedor: Mira el homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en Anfield

    El Real Madrid rindió homenaje al fallecido delantero portugués Diogo Jota, exjugador del Liverpool, con una ofrenda floral al término de la conferencia de prensa previa al duelo de UEFA Champions League que disputará este martes en Anfield.

    El entrenador merengue, Xabi Alonso, acompañado por Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, y los jugadores Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, se acercaron al cenotafio erigido por los aficionados del Liverpool en memoria del número 20, quien perdió la vida el pasado verano en un accidente de tráfico en Zamora.

    Tras atender a los medios, la delegación madridista depositó las flores y ofreció sus respetos ante el altar, en medio de una ovación de los presentes, en un gesto que reafirmó los lazos de respeto entre ambos clubes.

    El momento más emotivo lo protagonizó al lateral Trent Alexander-Arnold, ahora en el Real Madrid, quien se desplazó al estadio donde se formó y compartió vestuario con Jota para dejar un ramo con los colores del Liverpool y una carta personal.

    " Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Amigo, te echo de menos cada día", escribió el jugador inglés.

    Diogo Jota, de 28 años, disputó casi 200 partidos y marcó 65 goles con el Liverpool antes de su fallecimiento, ocurrido el 3 de julio en Cernadilla, Zamora, junto a su hermano André. Su número 20 fue retirado en homenaje permanente.

    Relacionados:
    Champions LeagueReal MadridLiverpoolDiogo JotaTrent Alexander-ArnoldDean HuijsenEmilio Butragueño

