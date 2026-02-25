    Champions League

    Dónde ver el partido Juventus vs. Galatasaray de los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: horarios y canales

    El partido en el Allianz Stadium se disputa este miércoles 25 de febrero y podrás seguir toda la acción desde casa gracias a las distintas opciones de transmisión disponibles.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Serán partidazos! Así puedes ver los juegos de vuelta de Playoffs en Champions

    Este miércoles 25 de febrero, Juventus y Galatasaray se enfrentarán en el Allianz Stadium en el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.

    PUBLICIDAD

    Tras el encuentro de ida, donde Galatasaray logró una victoria contundente por 5-2, la Juventus se encuentra en una situación complicada, ya que necesita revertir el marcador global para avanzar a la siguiente ronda.

    Más sobre UEFA Champions League

    Dónde ver el partido Atalanta vs. Borussia Dortmund de los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: horarios y canales
    2 mins

    Dónde ver el partido Atalanta vs. Borussia Dortmund de los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: horarios y canales

    UEFA Champions League
    Resumen | Inter vs. Bodo: Los noruegos eliminan a los Nerazzurri
    5:59

    Resumen | Inter vs. Bodo: Los noruegos eliminan a los Nerazzurri

    UEFA Champions League
    Resumen | Bayer Leverkusen está en la siguiente ronda de la UEFA Champions League
    6:00

    Resumen | Bayer Leverkusen está en la siguiente ronda de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    ¡Gol de Bastoni y el Inter pone el de la honra! El marcador se pone 1-2
    1:16

    ¡Gol de Bastoni y el Inter pone el de la honra! El marcador se pone 1-2

    UEFA Champions League
    ¡La jugada más clara de todo el Leverkusen vs. Olympiacos de Champions League!
    1:16

    ¡La jugada más clara de todo el Leverkusen vs. Olympiacos de Champions League!

    UEFA Champions League
    ¡No hay nada! Si fueras el árbitro, ¿pitarías esta falta?
    1:48

    ¡No hay nada! Si fueras el árbitro, ¿pitarías esta falta?

    UEFA Champions League
    ¡Apaguen las luces! Golazo de Håkon Evjen para el 0-2 en el marcador
    1:30

    ¡Apaguen las luces! Golazo de Håkon Evjen para el 0-2 en el marcador

    UEFA Champions League
    ¡Se salva el Bodo! El balón pega en el poste de la portería noruega
    1:18

    ¡Se salva el Bodo! El balón pega en el poste de la portería noruega

    UEFA Champions League
    ¡El impresionante gol que el fútbol no quiso concederle al Leverkusen!
    1:36

    ¡El impresionante gol que el fútbol no quiso concederle al Leverkusen!

    UEFA Champions League
    ¡La reacción de Lautaro al gol del Bodo ya es viral!
    0:46

    ¡La reacción de Lautaro al gol del Bodo ya es viral!

    UEFA Champions League

    Ambos equipos han tenido un rendimiento variado en sus respectivas ligas, lo que añade un nivel adicional de presión a este decisivo encuentro.

    Con Galatasaray en ventaja tras su victoria en el primer partido, Juventus deberá buscar una remontada significativa para mantener vivas sus esperanzas en la competición europea.

    La eliminatoria se definirá en este segundo encuentro, donde cada gol será crucial, ya que no existe la regla del valor doble de los goles fuera de casa. Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este importante partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER JUVENTUS VS. GALATASARAY DE PLAYOFFS VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Juventus recibe al Galatasaray en un duelo donde ambos equipos buscarán consolidar su posición tras el primer encuentro. Con una sólida defensa, la Juventus intentará aprovechar su localía para avanzar en la eliminatoria.

    Juventus necesita ganar por diferencia de tres goles para obligar los tiempos extra, o por cuatro para clasificar directo a los Octavos de Final de la UEFA Champions League. A Galatasaray le basta el empate o hasta una derrota por no más de dos goles de diferencia.

    • Cuándo es el Juventus vs. Galatasaray: el juego es este miércoles 25 de febrero en el Allianz Stadium.
    • A qué hora es el Juventus vs. Galatasaray: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Juventus vs. Galatasaray: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Champions LeagueJuventusGalatasaray

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX