Champions League Dónde ver el partido Juventus vs. Galatasaray de los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: horarios y canales El partido en el Allianz Stadium se disputa este miércoles 25 de febrero y podrás seguir toda la acción desde casa gracias a las distintas opciones de transmisión disponibles.

Este miércoles 25 de febrero, Juventus y Galatasaray se enfrentarán en el Allianz Stadium en el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.

Tras el encuentro de ida, donde Galatasaray logró una victoria contundente por 5-2, la Juventus se encuentra en una situación complicada, ya que necesita revertir el marcador global para avanzar a la siguiente ronda.

Ambos equipos han tenido un rendimiento variado en sus respectivas ligas, lo que añade un nivel adicional de presión a este decisivo encuentro.

Con Galatasaray en ventaja tras su victoria en el primer partido, Juventus deberá buscar una remontada significativa para mantener vivas sus esperanzas en la competición europea.

La eliminatoria se definirá en este segundo encuentro, donde cada gol será crucial, ya que no existe la regla del valor doble de los goles fuera de casa. Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este importante partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER JUVENTUS VS. GALATASARAY DE PLAYOFFS VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Juventus recibe al Galatasaray en un duelo donde ambos equipos buscarán consolidar su posición tras el primer encuentro. Con una sólida defensa, la Juventus intentará aprovechar su localía para avanzar en la eliminatoria.

Juventus necesita ganar por diferencia de tres goles para obligar los tiempos extra, o por cuatro para clasificar directo a los Octavos de Final de la UEFA Champions League. A Galatasaray le basta el empate o hasta una derrota por no más de dos goles de diferencia.

Cuándo es el Juventus vs. Galatasaray : el juego es este miércoles 25 de febrero en el Allianz Stadium.

: el juego es este miércoles 25 de febrero en el Allianz Stadium. A qué hora es el Juventus vs. Galatasaray : el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Juventus vs. Galatasaray: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de ViX.