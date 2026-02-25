Champions League Horario y dónde ver Real Madrid vs. Benfica en los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League El partido se juega en el Santiago Bernabéu, con transmisión por los canales disponibles para definir el pase a los Octavos de Final.

Este miércoles 25 de febrero Real Madrid se enfrentará al Benfica en el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League, que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu.

En el encuentro de ida, Real Madrid logró una victoria por 1-0, lo que le otorga una ligera ventaja en esta eliminatoria a doble partido.

Ambos equipos han tenido un rendimiento variado en sus respectivas ligas, pero Real Madrid llega con la confianza de haber conseguido un resultado favorable en el primer encuentro, mientras que Benfica buscará revertir la situación y avanzar a la siguiente ronda.

Este partido es crucial, ya que el equipo que sume más goles en el global de la eliminatoria avanzará a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Los aficionados están atentos a cómo se desarrollará el juego y qué tácticas emplearán ambos entrenadores. Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este importante partido, sigue leyendo.

Real Madrid buscará consolidar su ventaja en casa tras el primer encuentro, donde mostró una sólida defensa y un ataque efectivo. Por su parte, Benfica intentará revertir la situación y demostrar su capacidad ofensiva en este decisivo partido de vuelta.

Es la tercer serie consecutiva entre estos equipos dentro de la actual temporada de la UEFA Champions League; la primera fue en el cierre de la Fase de Liga en la que el conjunto lisboeta se impuso con gol agónico de su portero.

Luego se midieron en la ida de estos Playoffs y que el triunfo del cuadro merengue fue empañado por suspuestos insultos racistas de Prestianni en contra de Vinícius Júnior, un hecho que la UEFA ya investiga.

Cuándo es el Real Madrid vs. Benfica: el juego es este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.

el juego es este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. A qué hora es el Real Madrid vs. Benfica : el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Real Madrid vs. Benfica: El partido se podrá seguir en Estados Unidos a través de UniMÁS, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.