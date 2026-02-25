    Champions League

    Dónde ver el partido Atalanta vs. Borussia Dortmund de los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: horarios y canales

    El partido se juega en el Stadio di Bergamo, con transmisión por los canales disponibles.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Video ¡Serán partidazos! Así puedes ver los juegos de vuelta de Playoffs en Champions

    Este miércoles 25 de febrero Atalanta recibe a Borussia Dortmund en el Stadio di Bergamo para el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.

    En el encuentro de ida, disputado en Alemania, Borussia Dortmund logró una victoria contundente por 2-0, lo que coloca al equipo italiano en una situación complicada, ya que necesita revertir el marcador global para avanzar a la siguiente ronda.

    Ambos equipos han mostrado un rendimiento variable en sus respectivas ligas, lo que añade un nivel adicional de incertidumbre a este enfrentamiento decisivo.

    Con Borussia Dortmund en ventaja, Atalanta deberá buscar una remontada histórica para mantener vivas sus esperanzas en la competición europea.

    La eliminatoria se definirá en este encuentro, donde cada gol será crucial, ya que no existe la regla del valor doble de los goles fuera de casa. Para conocer cómo y dónde se podrá ver este importante partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER ATALANTA VS. BORUSSIA DORTMUND DE PLAYOFFS VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Atalanta recibe al Borussia Dortmund en un duelo donde ambos equipos buscarán consolidar su posición tras un primer encuentro reñido. Con una sólida defensa, el equipo local intentará aprovechar su ventaja en casa para avanzar en la eliminatoria.

    Atalanta necesita golear y ganar con diferencia de tres goles para clasificar a Octavos de Final de la UEFA Champions League; a Borussia Dortmund le basta el empate o ganar para clasificarse.

    • Cuándo es el Atalanta vs. Borussia Dortmund: el juego es este miércoles 25 de febrero en el Stadio di Bergamo.
    • A qué hora es el Atalanta vs. Borussia Dortmund: el partido inicia en México a las 11:45; en Estados Unidos es a las 12:45 tiempo del Este, 11:45 tiempo del Centro y 9:45 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Atalanta vs. Borussia Dortmund: El partido se podrá seguir en Estados Unidos a través de UniMÁS, tudn, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

