Champions League Así es la Puskás Aréna de Budapest, sede de la Final de la Champions League El inmueble recibirá al Paris Saint-Germain y al Arsenal el próximo 30 de mayo.

Video Champions League: Conoce la Puskás Aréna de Budapest, sede de la Final

Lleva el nombre de la figura más representativa e histórica del futbol húngaro: Ferenc Puskás. El siempre recordado 'Cañoncito Pum' que ganó tres veces la Copa de Europa con el Real Madrid: 1958-59, 59-60 y 65-66. Y llevó a su selección a la final de la Copa del Mundo del 54 ante Alemania.

La Puskás Aréna es un homenaje a él y la UEFA Champions League celebrará la final de la campaña 2025-26 entre PSG y Arsenal, ahí.

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Se inauguró como el nuevo estadio nacional el 15 de noviembre del 2019, con un juego entre Hungría y Uruguay que ganaron los sudamericanos 2-1, y se levantó donde estaba el antiguo estadio Ferenc Puskás, demolido en el 2017.

Como un detalle arquitectónico de mucha clase conserva los muros de ladrillo del antiguo inmueble en la entrada principal y tiene valores arquitectónicos de las dos épocas combinadas con técnicas más modernas.

Su construcción, se llevó al cabo entre los años 2017 y 2019. Se utilizaron 20 mil metros cuadrados de malla de acero inoxidable, su creador fue el arquitecto György Skardelli y costó alrededor de 415 millones de euros.

Tiene una capacidad de 67 mil espectadores y la han llamado "la joya de la corona del futbol húngaro".

Será la primera vez que se defina el título de la Champions League en Hungría, pero en mayo del 2023, Sevilla se coronó ahí en Budapest en la UEFA Europa League tras vencer desde el manchón a la Roma. También fue sede de cuatro juegos de la UEFA Euro 2020 y de la Supercopa de la UEFA 2020 entre Bayern y Sevilla.

Finalmente es muy fácil acceso al estar en el centro de Budapest, a solo un kilómetro de la estación central de tren Budapest Keleti y a dos del centro histórico de la ciudad.