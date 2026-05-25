Champions League PSG vs. Arsenal: Cuándo es y a qué hora es la Final de la Champions League El duelo por La Orejona sacará chispas y acá te decimos dónde y a qué hora se juega este duelo.

Video París Saint-Germain vs. Arsenal | Horario y dónde ver la Final de la UEFA Champions League

PSG vs. Arsenal es la Final de la UEFA Champions League 2025-26 que se jugará en la Puskás Aréna de la ciudad de Budapest en Hungría.

El cuadro parisino llegó a esta Final tras haber eliminado al Bayern Múnich en Semifinales, en una eliminatoria frenética y con varios goles.

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El cuadro inglés logró su boleto al eliminar al Atlético de Madrid, que en comparación con la otra serie, fue mucho más reñida y de pocos goles en ambos compromisos.

CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA ES LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE



En la historia del PSG vs. Arsenal solo hay cinco antecedentes previos entre estos equipos, con saldo de dos triunfos para los franceses, uno para los Gunners y dos empates.

Se vieron las caras en la temporada 2016-17 en la Fase de Grupos, en la Fase de Liga de la campaña 2024-25, así como en las Semifinales de la edición pasada.