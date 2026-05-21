Champions League Arteta recibe mezcal en conferencia en vivo de la Champions League El DT habló a 10 días de jugar la Final de la Champions ante PSG en Hungría tras ganar la Premier.

Video Mikel Arteta recibe un mezcal en plena conferencia tras ganar la Premier League

El entrenador externó cómo fue que vivió el título, al ser cuestionado que no apareció en videos de festejos y reveló que estaba en su casa cuando se enteró, no quiso ver el partido del Manchester City.

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"Se supone que debía estar aquí en Colney, 20 minutos antes me tuve que ir. Fue el momento de estar junto. Me fui a mi casa, al jardín y me puse a hacer un asado. No lo vi, mi hijo vino hacia mi y me dijo somos campeones papá. Vinieron mis demás hijo y mi esposa y fue hermoso. Un momento después Martin me llamó y me dijo ven, y después los festejamos después en Londres".

Así preparará Arteta la Final de Champions League



El entrenador español fue preguntado acerca de cómo cambiar el chip ahora que ya fueron campeones de Inglaterra y con el posible doblete en puerta.

"A través de la ilusión y sin duda eso, nuestro poder y la unión que tenemos entre nosotros y cómo vamos a competir. La manera que competir que tiene, y sentiremos las cosas como sea necesario y estoy seguro que el equipo estará preparado para ganar la Champions".

A pregunta de TUDN de Hugo 'Chef' Ramírez, mandó un agradecimiento a Luis Enrique, DT del PSG que lo felicitó por el título local.