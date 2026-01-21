Marseille Marsella vs. Liverpool: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League Ambas escuadras pelean aún por un lugar en la zona de clasificación directa a los Octavos de Final de la Copa de Europa.

Video Así puedes ver el Marsella vs. Liverpool de la UEFA Champions League

Es la tercera temporada en la UEFA Champions League que Marsella y Liverpool se enfrentan y el saldo favorece a los Reds con tres victorias por sólo una del conjunto galo, ésta en octubre de 2007 con anotación de Mathieu Valbuena.

Ahora, ambos llegan con posibilidades matemáticas de clasificar de manera directa a los Octavos de Final de esta temporada. Marsella llega con dos victorias al hilo y una de ellas ante un conjunto inglés, el Newcastle, dentro de la Jornada 5.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MARSELLA VS. LIVERPOOL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool viene de un triunfo como visitante ante Inter de Milán, ante ganaron y golearon al Eintracht Frankfurt en Alemania, por lo que buscará mantener la inercia fuera de casa para sumar nuevos tres puntos.

En las dos visitas que tiene al Marsella en UEFA Champions League ganó por 1-2 y 0-4; su única derrota fue en la UEFA Europa League, antes Copa UEFA, en marzo de 2004 en Octavos de Final y que le valió quedar eliminado.