HORARIO Y DÓNDE VER EL MARSELLA VS. LIVERPOOL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Marseille

    Marsella vs. Liverpool: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Ambas escuadras pelean aún por un lugar en la zona de clasificación directa a los Octavos de Final de la Copa de Europa.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Así puedes ver el Marsella vs. Liverpool de la UEFA Champions League

    Es la tercera temporada en la UEFA Champions League que Marsella y Liverpool se enfrentan y el saldo favorece a los Reds con tres victorias por sólo una del conjunto galo, ésta en octubre de 2007 con anotación de Mathieu Valbuena.

    Ahora, ambos llegan con posibilidades matemáticas de clasificar de manera directa a los Octavos de Final de esta temporada. Marsella llega con dos victorias al hilo y una de ellas ante un conjunto inglés, el Newcastle, dentro de la Jornada 5.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Galatasaray vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
    2 mins

    Galatasaray vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Resumen | Real Madrid golea históricamente a Mónaco en Champions League
    5:58

    Resumen | Real Madrid golea históricamente a Mónaco en Champions League

    UEFA Champions League
    Real Madrid golea al Mónaco y tiene un pie en octavos de final a falta de un juego
    2 mins

    Real Madrid golea al Mónaco y tiene un pie en octavos de final a falta de un juego

    UEFA Champions League
    Bodo logra histórico primer triunfo en Champions con un baile al City
    2 mins

    Bodo logra histórico primer triunfo en Champions con un baile al City

    UEFA Champions League
    La vez que Chicharito Hernández y Álvaro Arbeloa se enemistaron por la prensa
    1 mins

    La vez que Chicharito Hernández y Álvaro Arbeloa se enemistaron por la prensa

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 20 de enero
    1 mins

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 20 de enero

    UEFA Champions League
    Inter de Milán vs. Arsenal: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
    2 mins

    Inter de Milán vs. Arsenal: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Real Madrid vs. Mónaco: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
    2 mins

    Real Madrid vs. Mónaco: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Bodo/Glimt vs. Manchester City: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
    1 mins

    Bodo/Glimt vs. Manchester City: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Álvaro Arbeloa habla horas antes de su debut como técnico de Real Madrid en Champions
    1 mins

    Álvaro Arbeloa habla horas antes de su debut como técnico de Real Madrid en Champions

    UEFA Champions League

    HORARIO Y DÓNDE VER EL MARSELLA VS. LIVERPOOL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Liverpool viene de un triunfo como visitante ante Inter de Milán, ante ganaron y golearon al Eintracht Frankfurt en Alemania, por lo que buscará mantener la inercia fuera de casa para sumar nuevos tres puntos.

    En las dos visitas que tiene al Marsella en UEFA Champions League ganó por 1-2 y 0-4; su única derrota fue en la UEFA Europa League, antes Copa UEFA, en marzo de 2004 en Octavos de Final y que le valió quedar eliminado.

    • Cuándo es el Marsella vs. Liverpool de la UEFA Champions League: el duelo es el miércoles 21 de enero en el Stade de Marseille.
    • A qué hora es el Marsella vs. Liverpool de la UEFA Champions League: el juego comienza a las 14:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Marsella vs. Liverpool de la UEFA Champions League: sigue la transmisión en vivo de este encuentro por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.
    Relacionados:
    MarseilleLiverpool

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX