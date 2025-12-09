Liverpool Inter de Milán vs. Liverpool: gol, resultado y resumen del partido de UEFA Champions League El húngaro Dominik Szoboszlai hizo el único gol en los últimos suspiros del partido dentro de la sexta fecha de la Copa de Europa.



Video Resumen | Con un solitario gol de Szoboszlai el Liverpool le gana al Inter

Inter de Milán vs. Liverpool acabó con apurado triunfo de los Reds con solitario gol del húngaro Dominik Szoboszlai de penal sobre el minuto 88 para que su equipo se mantenga en la licha por un lugar directo en los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Fue un aparente empujón en el área de Alessandro Bastoni lo que derivó en el penal marcador en contra del cuadro inglés, que tras el gol sumó su segunda victoria consecutiva como visitante en la temporada de la Copa de Europa para colocarse apenas por arriba de la franja que da el pase directo a los Octavos de Final.

PUBLICIDAD

Con el resultado, Liverpool llegó a 12 puntos y se colocó octavo en la clasificación de la Fase de Liga mientras que dejó al Internazionale con 12 unidades pero con mejor diferencia de goles a falta de dos jornadas para definir a los clasificados a los Playoffs u Octavos de Final.

En medio de la controversia que existe en el interior del Liverpool por relegar por parte de Arne Slot a Mohamed Salah, quien este ismo día de juego publicó una imagen desde el gimnasio solo, pues parece borrado del club un jugador que ha generado identidad entre su afición.

La UEFA Champions League ahora se reanudará hasta enero próximo, el 21 de ese mes se medirá de nuevo fuera de casa al Marsella para cerrar la Fase de Liga como local en Anfield ante Qarabag, en lo que se presupuestan seis puntos que les permitan clasificar directo sin jugar Playoffs.