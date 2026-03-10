    Galatasaray

    Osimhen llora en triunfo de Galatasaray vs. Liverpool por tifo dedicada a su mamá fallecida

    La afición del Galatasaray apoyó al delantero nigeriano que perdió a su madre cuando era niño.

    Por:Kevin R. Yu
    Victor Osimhen protagonizó un emotivo momento en la UEFA Champions League durante el Galatasaray vs. Liverpool correspondiente a la ida de los Octavos de Final.

    La afición del Galatasaray respaldó al delantero nigeriano que perdió a su mamá cuando tenía seis años y mostró un enorme tifo dedicado a él en las gradas del RAMS Park de Estambul, Turquía, previo al silbatazo inicial del partido.

    La imagen del tifo incluye a Victor Oshimen en el centro con el uniforme del Galatasaray cargando a su hija y tomando de la mano a su hijo que luce con el jersey de la selección de Nigeria. A un costado, observándolo, está la imagen de su madre que falleció cuando era niño.

    Abajo del tifo, la afición del Galatasaray sacó una pancarta que decía “somos familia y lo familia lo es todo”.

    El gesto de los fans hizo romper a Osimhen, quien al ver el tifo cuando saltó a la cancha, comenzó a llorar y se llevó las manos al rostro.

    En entrevistas, Osimhen ha reconocido que hasta el día de hoy no supera la muerte de su madre, pues fue un momento traumático que marcó la dura infancia que tuvo en Nigeria.

    Osimhen se motivó con el tifo y, al minuto 7 de partido, asistió a Mario Lemina para anotar el 1-0 con el que Galatasaray venció 1-0 a Liverpool en la ida de los Octavos de Final.

    El delantero nigeriano había anotado el 2-0 al minuto 62, pero su gol fue anulado por un fuera de juego previo por parte de uno de sus compañeros.

    Osimhen, de 27 años, suma 18 goles y siete asistencias en 27 partidos de esta temporada.

    Galatasaray buscará sellar el pase a los Cuartos de Final de la Champions League cuando visite a Liverpool en Anfield el próximo miércoles 18 de marzo.

