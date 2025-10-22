Video Resumen | Liverpool de visita aplasta al Frankfurt con un contundente 1-5

Eintracht Frankfurt y Liverpool mostraron un partidazo, sobre todo para el club inglés, que se vio abajo en el marcador dentro de la primer media hora del encuentro y que luego fue remontado de manera vertiginosa en el Deutsche Bank Park dentro de la UEFA Champions League.

Rasmus Kristensen sorprendió a la zaga roja al minuto 26 con su gol, pero antes del descanso Liverpool ya tomaba ventaja de 1-3 con anotaciones de Hugo Ekitike (35’), Virgil van Dijk (39’) e Ibrahima Konaté (44’), sobre todo en jugadas a balón parado, de lo que más palideció el cuadro alemán.

Para el segundo tiempo la cuota aumentó con goles de Cody Gakpo (66’) y Dominik Szoboszlai (70’) para colocar al Liverpool en el sitio 10 de la clasificación de la Fase de Liga en la UEFA Champions League, dos puestos por debajo de la zona de clasificación directa a los Octavos de Final.

Si bien faltan cinco fechas de esta ronda, las oportunidades comienzan crecer para el conjunto inglés, que con el de hoy quebró una racha de cuatro derrotas consecutivas entre Premier League y UEFA Champions League, un bálsamo en aras de recomponer sus opciones de ganar un título esta temporada.

Mientras, Eintracht llegó a cuatro juegos al hilo sin ganar, dos de la Copa de Europa y dos de la Bundesliga, donde está en estos momentos en posiciones fuera de competiciones de la UEFA para la siguiente campaña.

Estos son los próximos cinco partidos del Liverpool en su calendario:

Brentford vs. Liverpool, Premier League

Liverpool vs. Crystal Palace, Copa de la Liga

Liverpool vs. Aston Villa, Premier League

Liverpool vs. Real Madrid, UEFA Champions League

Manchester City vs. Liverpool, Premier League

Estos son los próximos cinco juegos del Eintracht Frankfurt:

