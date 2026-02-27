Manchester City Manchester City vs. Real Madrid impondrá récord en Octavos de Final de Champions League Estos equipos quedaron emparejados tras el sorteo e implementarán registro histórico en la historia de la competición.

Video Real Madrid vaticina un partido de alto nivel ante Manchester City

Sin embargo, este duelo de alta tensión no pasa desapercibido para nadie e incluso fue catalogado como el mejor partido del mundo, a decir de Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid.

Pero no sólo las altas expectativas que genera este partido rumbo a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League en su camino a la Final en Budapest, Hungría, a finales de mayo próximo es lo que ha generado revuelo, sino también la marca que impondrán toda vez que se dé el silbatazo inicial.

MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID, EL RÉCORD QUE IMPONDRÁN EN UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Esta rivalidad va ‘in crescendo’ dentro de la Copa de Europa, donde el conjunto merengue reina con 15 Orejonas ganadas y para esta temporada será la quinta de manera consecutiva que se enfrenten en fases de eliminación directa y con Josep Guardiola como director técnico de los Cityzens.

Dos Semifinales, un partido de Cuartos de Final y otro de Playoffs es el registro que se tiene de las cinco series consecutivas en fase de eliminación directa entre estos clubes en la Copa de Europa; bajo esta tendencia, es la primera vez que se enfrentarán en Octavos de Final.

Sin embargo, ya se dio su quinto enfrentamiento directo en campañas consecutivas de Champions, pues Manchester City y Real Madrid se enfrentaron esta misma temporada en la Fase de Liga dentro de la Jornada 6 en el Estadio Santiago Bernabéu y con triunfo inglés de 1-2.

Además, es la octava ocasión que Real Madrid y Manchester City se enfrentan en la UEFA Champions League, la primera fue en la 2012-2013 dentro de la actividad del Grupo D en su anterior formato y en la que ganó el conjunto español 3-2 en casa y luego empataron 1-1 en Manchester.

Existen otros dos frentes entre ambas instituciones, ambos dentro de la International Champions Cup, un torneo amistoso que sirvió como pretemporada de ambos; en 2015 Real Madrid ganó 4-1 y en 2017 se impusieron los Cityzens por idéntico marcador.

Estos son los partidos entre Manchester City y Real Madrid dentro de la UEFA Champions League:

Temporada 2012-2013, Fase de Grupos

Real Madrid 32 Manchester City

Manchester City 1-1 Real Madrid

Temporada 2015-2016, Semifinales

Manchester City 0-0 Real Madrid

Real Madrid 1-0 Manchester City

Temporada 2019-2020, Octavos de Final

Real Madrid 1-2 Manchester City

Manchester City 2-1 Real Madrid

Temporada 2021-2022, Semifinales

Manchester City 4-3 Real Madrid

Real Madrid 3-1 Manchester City

Temporada 2022-2023, Semifinales

Real Madrid 1-1 Manchester City

Manchester City 4-0 Real Madrid

Temporada 2023-2024, Cuartos de Final

Real Madrid 3-3 Manchester City

Manchester City 1-1 Real Madrid (3-4 en penales a favor del Madrid)

Tempoada2024-2025, Playoffs

Manchester City 2-3 Real Madrid

Real Madrid 3-1 Manchester City

Temporada 2025-2026, Fase de Liga