Mundial 2026 Rodrigo Huescas habla por primera vez de la lesión que lo tiene casi fuera del Mundial El zaguero mexicano cuenta de viva voz cómo afrontó la dura lesión que sufrió en su primera UEFA Champions League y que casi lo tiene fuera de la Copa del Mundo.

Rodrigo Huescas sufrió una lesión de ligamentos apenas en la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, la temporada de su debut en la máxima competición a nivel de clubes en Europa y que hoy lo tiene al margen del Mundial 2026.

Este jueves su equipo, el FC Copenhague, publicó una entrevista al futbolista mexicano, la primera desde que se lesionó en un partido en el que continuaba cumpliendo sueños como era formar parte del prestigioso torneo.

“ Mi primera entrevista después del 1 de octubre que fue un día antes del (partido ante) Qarabag. Me acuerdo que ahí evoqué mucho que tenía muchas esperanzas de ir al Mundial, que me estaba preparando y al siguiente día, ¡crack!”, contó afligido.

Rodrigo Huescas admitió que estaba pasando por momento de felicidad de con su club danés, debutó en fases previas a la Fase de Liga de la UEFA Champions League y en ésta debutó frente al Bayer Leverkusen en la Jornada 1, pero fue en la Jornada 2 que se quebró en duelo ante Qarabag.

“ Yo tenía un gran sueño, íbamos a jugar grandes partidos como el del Barcelona, Napoli, teníamos al Villarreal enfrente, Borussia Dortmund. Entonces, yo anhelaba y soñaba tanto poder estar con mis compañeros, ya no sólo el jugarlos, sino disfrutarlos y poder vivir ese sueño.

“El segundo (partido de la Champions League) fue un total infierno para mí porque pierdes el partido y encima sabes y te das cuenta que tu lesión viene para más”, indicó molesto e impotente Rodrigo Huescas en entrevista para el FC Copenhague TV.

¿SE PIERDE EL MUNDIAL 2026 RODRIGO HUESCAS?

Debido a su lesión de ligamentos, el futbolista del cuadro danés incluso fue prácticamente el primer descartado por Javier Aguirre para formar parte de la convocatoria final de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pues si bien se puede dar a tiempo su recuperación, la falta de ritmo y confianza en el campo pueden ser factores que jueguen en su contra.

“ En el momento en que siento la lesión, en el que siento cómo la rodilla truena, obviamente te das cuenta de que no viene bien. “Fíjate que yo nunca había tenido una lesión tan grave y me viene a pasar a ocho meses del Mundial. Es un tiempo justo tanto en el que puedo llegar como en el que no.

Huescas admitió que han sido tiempo duros, pero se siente bendecido por lo que pueda venir a nivel de clubes y, más adelante, con la Selección Mexicana, pues sil bien su equipo ya no está en competiciones de la UEFA esta temporada, buscará regresar a los primeros planos para la siguiente campaña.

“En el momento que salgo, recé tanto a Dios que no fuera algo grave, hoy siempre soy bendecido y por algo pasan las cosas. Entonces lo fui asimilando desde el momento que pasó, lo hacía con un propósito y hasta la fecha seguiré firme con eso.