Real Madrid Kylian Mbappé lesionado y no jugará partido de playoffs entre Real Madrid y Benfica El enfrentamiento añade más tensión tras el caso Prestianni-Vinícius.

Real Madrid no contará con Mbappé vs. Benfica Imagen Getty Images

El partido de vuelta de playoffs de la Champions League entre Real Madrid y Benfica ha sumado más tensión tras darse a conocer que el cuadro español no podrá contar con uno de sus mejores elementos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el sitio francés L'Équipe, Mbappé se ha resentido una lesión en su rodilla izquierda y no terminó la sesión de entrenamiento del martes, un día antes del compromiso ante Benfica en el Santiago Bernabéu.

El delantero francés se sometió a pruebas por la tarde para ver si podía estar aunque sea en la banca para el crucial partido, pero fuentes cercanas al club revelaron que es imposible darle minutos ante Benfica.

La información filtrada contrasta con las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tras el entrenamiento del martes, donde aseguró que "Kylian está listo para jugar el miércoles y eso es lo más importante. Todos lo saben desde hace varias semanas.