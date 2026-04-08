¿Qué necesita Real Madrid para avanzar a las Semifinales de Champions League?
El conjunto blanco no aprovechó su localía ante Bayern Múnich y ahora buscará el pase en Alemania.
Video Esto necesita Real Madrid para avanzar a Semifinales de la Champions
El Real Madrid no aprovechó su localía y perdió por 1-2 frente al Bayern Múnich en el juego de ida la UEFA Champions League, pero todavía mantiene vivas sus opciones de clasificar a las Semifinales.
Pero para lograrlo deberá tener una de sus mejores noches como en otras ediciones de la Champions League.
¿Qué resultado necesita Real Madrid para clasificar a Semifinales?
Tras perder 2-1 en la ida, el Real Madrid está obligado a vencer de visita al Bayern Múnich para seguir con vida en la Champions League.
Estos son los escenarios del conjunto blanco para avanzar a las semifinales.
- Si Real Madrid gana por un gol de diferencia, el partido se irá a tiempo extra y tendrá que buscar el pase en tiempo extra o en tanda de penales.
- Si gana por dos o más goles, avanzará directamente a las Semifinales de Champions League
- Si empata o pierde, quedará eliminado
¿Qué necesita Bayern Múnich para avanzas a las Semifinales?
Por su parte el conjunto bávaro tiene estos escenarios para avanzar a la siguiente ronda.
- Bayern Múnich clásica empatando o ganando por cualquier marcador.
- En caso de que Real Madrid los iguale en el global tendrá que buscar su pase en tiempo extra o penales.
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