    Champions League

    ¿Qué necesita Real Madrid para avanzar a las Semifinales de Champions League?

    El conjunto blanco no aprovechó su localía ante Bayern Múnich y ahora buscará el pase en Alemania.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Esto necesita Real Madrid para avanzar a Semifinales de la Champions

    El Real Madrid no aprovechó su localía y perdió por 1-2 frente al Bayern Múnich en el juego de ida la UEFA Champions League, pero todavía mantiene vivas sus opciones de clasificar a las Semifinales.

    Pero para lograrlo deberá tener una de sus mejores noches como en otras ediciones de la Champions League.

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    ¿Qué resultado necesita Real Madrid para clasificar a Semifinales?

    Tras perder 2-1 en la ida, el Real Madrid está obligado a vencer de visita al Bayern Múnich para seguir con vida en la Champions League.

    Estos son los escenarios del conjunto blanco para avanzar a las semifinales.

    • Si Real Madrid gana por un gol de diferencia, el partido se irá a tiempo extra y tendrá que buscar el pase en tiempo extra o en tanda de penales.
    • Si gana por dos o más goles, avanzará directamente a las Semifinales de Champions League
    • Si empata o pierde, quedará eliminado

    ¿Qué necesita Bayern Múnich para avanzas a las Semifinales?

    Por su parte el conjunto bávaro tiene estos escenarios para avanzar a la siguiente ronda.

    • Bayern Múnich clásica empatando o ganando por cualquier marcador.
    • En caso de que Real Madrid los iguale en el global tendrá que buscar su pase en tiempo extra o penales.
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