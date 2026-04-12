Champions League Kylian Mbappé recibe tres puntos de sutura en el rostro El astro francés sufrió una herida en el rostro en el juego de LaLiga contra el Girona el viernes pasado.

Video Kylian Mbappé recibe tres puntos de sutura sobre la ceja derecha

La acción no fue marcada como falta, mucho menos como penal, pero el codazo de Vitor Reis a Mbappé el viernes pasado sobre el minuto 90+2 ha tenido sus consecuencias y Kylian las ha enseñado este domingo.

Subió una imagen en sus redes sociales en la que mostró su ceja derecha y los tres puntos de sutura que necesito luego de la acción en el juego entre el Girona y el Real Madrid que finalmente terminó en empate a un gol en el Santiago Bernabéu.

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No hubo palabras ni mensaje de ningún tipo del jugador merengue, solo la foto cruda luego de la intervención médica en su rostro.

El domingo, tras el descanso del sábado para el equipo, no entrenó a consecuencia del golpe, pero el diario AS señala que no hay riesgo de que se pierda el juego ante el Bayern de Champions League a mitad de semana.

Tampoco lo veremos con una máscara, como ya lo ha hecho con anterioridad, pero sí tendrá alguna protección en la zona lastimada, la cual todavía está en análisis.

Por supuesto, las quejas sostenidas del conjunto merengue a lo largo de la campaña han dado un motivo más para avivarlas.

El juego de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante el Bayern se celebrará el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, el conjunto alemán tiene ventaja de 2-1 y Mbappé estará sobre el campo de juego en la búsqueda de que el Real remonte el marcador.