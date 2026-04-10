LaLiga Real Madrid vs. Girona EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de LaLiga El cuadro madridista regresa a casa tras caer en su último partido de la liga española donde buscará evitar otra sorpresa como la que tuvo ante Getafe.

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Los merengues llegan al encuentro con 69 puntos y lo hacen después de una dolorosa derrota en la fecha pasada dentro de la liga española tras caer en su visita al Mallorca y que le ha hecho prácticamente despedirse del título liguero.

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También sin Copa del Rey, al Real Madrid le queda la esperanza de la UEFA Champions League, donde perdió la ida de Cuartos de Final frente al Bayern Múnich en el mismo escenario del partido de este viernes, el Estadio Bernabéu.

REAL MADRID VS. GIRONA EN ACTIVIDAD DE LALIGA

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa tratará de evitar una nueva sorpresa, esta vez como local y como sucedió cuando recibieron al Getafe, que se les impuso por 0-1; desde entonces suma tres triunfos y una derrota en casa, ésta frente al Bayer Múnich en la Copa de Europa.

Girona, por su parte, ocupa la parte media de la tabla, es 12 con 37 puntos y de ganar puede dar el salto hasta la novena posición, esto a espera de que concluya la fecha para conocer resultados que le favorezcan.

Acciones relevantes del Real Madrid vs. Girona: