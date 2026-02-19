Real Madrid Real Madrid aporta pruebas en caso de racismo contra Vinícius Júnior en Champions Luego de que la UEFA abriera una carpeta de investigación por presuntos insultos racistas de Prestianni contra el brasileño, el club español colabora de forma activa.

Video El contundente mensaje de Vinicius tras los insultos racistas en Champions

PUBLICIDAD

El lío verbal entre el argentino y el brasileño se extendió más allá de ellos e involucró a sus propios compañeros, entre los que sobresalen Nicolás Otamendi por el lado del SL Benfica; y Kylian Mbappé, por el lado del Real Madrid, en partido disputado en Lisboa.

“El Real Madrid C.F. comunica que hoy (jueves) ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido. El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial”, comunicó el conjunto español.

El respaldo hacia Vinícius Júnior no sólo viene desde su propi club y compañeros de éste, sino también desde la Selección de Brasil, la reacción del propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino; pero también algunos detractores del brasileño como lo fue José Luis Chilavert.