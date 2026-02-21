    Real Madrid

    FIFA anuncia nuevas reglas contra el racismo tras caso de Vinicius

    Lo acontecido en la Champions League sigue dando de qué hablar en el futbol.

    Por:Juan Regis
    La FIFA ha decidido actuar tras el polémico caso de racismo contra el jugador del Real Madrid, Vinícius Jr., a inicios de semana en los playoffs de la Champions League.

    El organismo rector del futbol a nivel mundial dio a conocer las nuevas reglas, sanciones y protocolo contra actos racistas en los partidos de futbol para erradicar y evitar casos similares en el futuro donde sea que ruede un balón.

    La escandalosa escena en el juego entre Benfica y Real Madrid dejó a nadie indiferente, desde el propio José Mourinho, entrenador del club portugués, hasta la polémica y viral respuesta de Lusi Enrique, DT del PSG.

    LOS CINCO PILARES DE LA FIFA CONTRA EL RACISMO

    El nuevo protocolo de la FIFA que incluye nuevas sanciones está conformado por cinco pilares.

    • Reglas y sanciones: los actos racistas pasan a ser infracciones específicas, con castigos severos que pueden hasta hacer que el club responsable pierda el partido.
    • Acción en el campo de juego: se reforzará el protocolo de las pausas durante el partido, la suspensión del mismo o hasta abandonar por completo los compromisos.
    • Más allá del fútbol: la FIFA busca impulsar que el racismo sea delito penal en todos los países.
    • Educación: se busca crear programas junto a escuelas y gobiernos para llegar a construir un futuro sin racismo.
    • Panel Antirracismo: estará integrado por exfutbolistas de distintos continentes para monitorear y asegurarse del cumplimiento de las nuevas reglas y el protocolo.
