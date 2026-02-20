Real Madrid El DT del Bayern cuestiona lo dicho por Mourinho en torno al caso Prestianni-Vinícius El director técnico del Bayern Múnich fue muy duro en torno a lo dicho por el entrenador del Benfica.

Vincent Kompany, director técnico belga del Bayer Múnich, cuestionó este viernes lo dicho y lo hecho por José Mourinho en torno a lo ocurrido entre Gianluca Prestianni y Vinícius en el juego de media semana entre el Benfica y Real Madrid de los Play-offs de la UEFA Champions League.

"Para mí, lo ocurrido después es aún peor. Atacó el carácter de Vinicius para desacreditar su denuncia. Eso es algo que no debemos aceptar", aseguró el belga en conferencia de prensa del conjunto bávaro, refiriéndose al festejo del gol del jugador antes de los hechos con el argentino.

Y añadió: "Además, menciona a Eusebio y dice que el Benfica no puede ser racista porque él es el jugador más grande de su historia. ¿Tiene idea de lo que tenían que soportar los jugadores negros en Europa en los años 60? ¿Estaba al lado de Eusebio en sus partidos como visitante?".

El entrenador explicó que él sabe por su padre, que un jugador negro en esos días no tenía la posibilidad de hacer denuncias como ha ocurrido con Vinícius y que su única posibilidad era ser mejor que el resto para tener un poco de respeto.

Sobre el momento en sí mismo de lo ocurrido, Kompany también tuvo palabras: " Como observas la acción en sí y cómo reaccionó Vini, no puede fingirse. Se nota que fue una reacción emocional".

Finalmente, el Kompany señaló que en su mundo ideal alguien que cometiera una infracción así se disculparía.

"Mi mundo ideal sería en que en un caso así quien ha cometido un error pudiera disculparse y que eso tuviera efecto en la sanción. La sanción puede ser una u otra, pero que el responsable diga que se ha equivocado y se disculpe es algo que debería afectar a la misma", concluyó.