    Bodø/Glimt

    Bodo logra histórico primer triunfo en Champions con un baile al City

    La Jornada 7 de la UEFA Champions League sigue adelante con este emocionante partido.

    Bodo Glimt sorprendió a todos, pero particularmente al Manchester City, y en su juego de la Jornada 7 de la UEFA Champions League en el Aspmyra Stadion, ganó y logró su primera victoria de la historia del torneo.

    Y eso, que en la competencia europea, ambos clubes vivían momentos muy dispares, ya que el conjunto vikingo solo había conseguido tres unidades, producto de tres empates, en sus primeros seis juegos.

    Mientras el conjunto de la Premier League llegó con 13 unidades y el cuarto sitio en su haber.

    Lo cierto que el club local fue mucho mejor a lo largo del partido. Su juego de conjunción fue superior al individual de los ingleses.

    Los goles fueron obra de Hogh, dos, y Hauge por los locales, mientras por el visitante anotó Cherki a los 60. Destacar, además, que Rodri fue expulsado a los 60 minutos del partido.

    Hay que recordar que para el conjunto noruego está es la primera vez que participa en la fase final de la competencia y ante su público se hicieron muy fuertes y muy cerca estuvieron de hacer una goleada de escándalo ante el Manchester City.

    Finalmente, el City se quedó con 13 puntos, mientras el Bodo llegó a seis unidades.

    Aquí los incidentes del encuentro:

    En el inicio, tras un ir y venir intenso, el conjunto local lució más peligroso y a los 21 minutos, Hogh abrió el marcador con un bonito remate de cabeza cruzado que Donnarumma no alcanzó a detener.

    Video ¡SORPRESA EN CHAMPIONS! Høgh marca de cabeza y Bodø/Glimt golpea primero al City


    Luego de un enorme error de Alleyne, Bodo aprovechó de gran manera la oportunidad y Hogh marcó el segundo tanto para él y para su equipo de la noche.

    Video ¡NOCHE DE SUEÑO! Høgh marca su doblete y Bodø/Glimt sorprende al Manchester City


    Bodo tuvo un par de jugadas más para aumentar el marcador en la primera mitad, pero no lo logró conseguir.

    Antes de que terminara la primer mitad, Haaland tuvo una inmejorable para abrir el marcador, pero la mandó a un costado. Era imperdible.

    Video ¡SE SALVAN! Haaland saca el disparo y el balón pasa rozando el poste ante Bodø/Glimt

    Bodo siguió con oportunidades de gol en la segunda mitad y solo un fuera de lugar impidió que marcara su tercera anotación a los 52 minutos.

    Video ¡SALVADA MILAGROSA! Donnarumma evita el gol del Bodø/Glimt en la línea


    Por fin, el local aprovechó un error más en la salida del Manchester y Hauge arrastró la pelota, se quitó rivales y marcó un golazo para el 3-0 a los 58.

    Video ¡UNA JOYA! Hauge marca un golazo espectacular para el 3-0 del Bodø/Glimt


    Manchester City, reaccionó por fin y robó un balón. Armó, entonces una linda jugada para anotar vía un tiro de Cherki a los 60 minutos.

    Video ¡ZAPATAZO! Rayan Cherki marca desde fuera del área y mete al City en el partido

    Pero la reacción del conjunto de la Premier, se tropezó con la expulsión de Rodri a los 62, un minuto y medio antes lo amonestaron.

