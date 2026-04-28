    Champions League

    Arsenal y Atlético de Madrid, los que más han jugado Champions sin ser campeones

    Son los dos mejores clubes históricos del torneo que aún no han levantado la famosa orejona.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Arsenal y Atlético de Madrid, los que más han jugado Champions sin ser campeones

    Atlético de Madrid y Arsenal juegan este miércoles su semifinal de la UEFA Champions League, pero guardan un dato en común bastante significativo: son los dos
    mejores equipos históricos del torneo que aún no han sido campeones.

    Según información de Opta Analyst, recogida por Eurosport son los dos clubes con más partidos en la historia de la Champions que no han ganado la competencia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Champions League

    EN VIVO: PSG vs. Bayern Múnich - Previo y primeros minutos del partido
    UEFA Champions League
    Antecedentes de partido PSG vs. Bayern Múnich de Semifinal de Champions League
    1 mins

    Antecedentes de partido PSG vs. Bayern Múnich de Semifinal de Champions League

    UEFA Champions League
    Cholo Simeone descarta que la Champions League le deba título al Atlético de Madrid
    1:05

    Cholo Simeone descarta que la Champions League le deba título al Atlético de Madrid

    UEFA Champions League
    Cholo Simeone descarta que la Champions League le deba un título al Atlético de Madrid
    2 mins

    Cholo Simeone descarta que la Champions League le deba un título al Atlético de Madrid

    UEFA Champions League
    Lesionados y suspendidos para el PSG vs. Bayern Múnich de Semifinal de Champions League
    1 mins

    Lesionados y suspendidos para el PSG vs. Bayern Múnich de Semifinal de Champions League

    UEFA Champions League
    PSG vs. Bayern Múnich: Horario y dónde ver en vivo Semifinal Ida de Champions League 2026
    1 mins

    PSG vs. Bayern Múnich: Horario y dónde ver en vivo Semifinal Ida de Champions League 2026

    UEFA Champions League
    Griezmann no ha superado su penal fallado en la final de la Champions del 2016
    1 mins

    Griezmann no ha superado su penal fallado en la final de la Champions del 2016

    UEFA Champions League
    Havertz y Eze, lesionados con Arsenal y son duda para el juego ante Atlético de Semifinales de Champions
    1 mins

    Havertz y Eze, lesionados con Arsenal y son duda para el juego ante Atlético de Semifinales de Champions

    UEFA Champions League
    UEFA sanciona con seis partidos a Prestianni por conducta discriminatoria
    1 mins

    UEFA sanciona con seis partidos a Prestianni por conducta discriminatoria

    UEFA Champions League
    Arda Güler anota el gol más rápido en Champions League del Real Madrid
    2 mins

    Arda Güler anota el gol más rápido en Champions League del Real Madrid

    UEFA Champions League

    Los de la Premier League tiene 223 duelos en la competencia y los de LaLiga 190.

    Entre los dos cuadros, suman cuatro finales perdidas desde el arranque en 1955 del torneo antes llamado Copa de Europa.

    Tres de ellas son del conjunto español, la primera la del 74 en la que cayeron en tiempos extra con el Bayern Múnich, la segunda la del 2014 que se debió definir de nuevo en la prórroga, ahora ante el Real Madrid tras el mítico gol de Sergio Ramos a los 93 minutos. Y, finalmente, la del 2016 de nueva cuenta ante los merengues que se definió en penales.

    El club de la Premiar ha caído en una oportunidad ante el Barcelona en la final del 2006.

    Necesariamente se sumará una quinta final en mayo a esta estadística, por aquello de que se enfrentan en semifinales, y entonces veremos si alguno de los dos la gana y deja atrás, por fin, el molesto título de 'campeón sin corona'.

    Relacionados:
    Champions LeagueAtlético de MadridArsenal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    Tráiler: Socias por accidente
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX