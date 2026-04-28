Champions League Arsenal y Atlético de Madrid, los que más han jugado Champions sin ser campeones Son los dos mejores clubes históricos del torneo que aún no han levantado la famosa orejona.

Video Arsenal y Atlético de Madrid, los que más han jugado Champions sin ser campeones

Atlético de Madrid y Arsenal juegan este miércoles su semifinal de la UEFA Champions League, pero guardan un dato en común bastante significativo: son los dos

mejores equipos históricos del torneo que aún no han sido campeones.

Según información de Opta Analyst, recogida por Eurosport son los dos clubes con más partidos en la historia de la Champions que no han ganado la competencia.

PUBLICIDAD

Los de la Premier League tiene 223 duelos en la competencia y los de LaLiga 190.

Entre los dos cuadros, suman cuatro finales perdidas desde el arranque en 1955 del torneo antes llamado Copa de Europa.

Tres de ellas son del conjunto español, la primera la del 74 en la que cayeron en tiempos extra con el Bayern Múnich, la segunda la del 2014 que se debió definir de nuevo en la prórroga, ahora ante el Real Madrid tras el mítico gol de Sergio Ramos a los 93 minutos. Y, finalmente, la del 2016 de nueva cuenta ante los merengues que se definió en penales.

El club de la Premiar ha caído en una oportunidad ante el Barcelona en la final del 2006.