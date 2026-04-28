Champions League Antecedentes de partido PSG vs. Bayern Múnich de Semifinal de Champions League Los dos favoritos a la Orejona tiene un total de 16 partidos entre ellos a lo largo de los años.

Video Champions League: Bajas y suspendidos para el PSG vs. Bayern Múnich

PSG vs. Bayern Múnich abren este martes las Semifinales de la UEFA Champions League 2026, donde hay bastante historia entre ambos equipos.

Son un total de 16 juegos que franceses y alemanes han tenido entre ellos, casi todos en la Liga de Campeones y uno más en el pasado Mundial de Clubes 2025, donde PSG ganó por marcador de 2-0.

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HISTORIAL DEL PSG VS. BAYERN MÚNICH



Es la primera vez que Bayern Múnich y PSG se ven las caras en una Semifinal de la Champions League en toda la historia. Las ocasiones anteriores que se enfrentaron fue en Fase de Grupos, Octavos de Final, Cuartos de Final y una Final.

Son cuatro años seguidos en que se han enfrentado en tres ediciones de la Liga de Campeones desde el 2023 con el siguiente saldo: