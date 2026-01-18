    Barcelona

    Real Sociedad vs. Barcelona: Goles, resumen, resultado del partido Jornada 20 de LaLiga

    El Barcelona busca despegarse del Real Madrid por cuatro puntos ante un peligroso rival.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Barcelona gana el primer título del 2026 a costa del Real Madrid!

    Barcelona busca una victoria más en LaLiga en su visita a la Real Sociedad como parte de la J ornada 20 del campeonato español de primrea división.

    Los culés, actuales líderes de la tabla general con 49 puntos, enfrentan a una Real Sociedad que ha venido a más poco a poco; sumaron su primera victoria en los últimos cinco partidos (dos derrotas y dos empates).

    PUBLICIDAD

    El equipo dirigido por Hansi Flick se convirtió hace poco en bicampeón de la Supercopa de España, resultado que terminó por quitar a Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid.

    ¡GOL DE LA REAL SOCIEDAD!


    Golazo de Mikel Oyarzabal, quien prendió el balón de aire a segundo poste para colar el balón pegado al poste para el 1-0.

    ¡SEGUNDO GOL ANULADO AL BARCELONA!


    Lamine Yamal aprovechó un balón suelto en el área, pero el VAR no lo contó por una falta previa.

    ¡GOL ANULADO AL BARCELONA POR EL VAR!

    Más sobre Barcelona

    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”
    1 mins

    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”

    La Liga
    De Arabia Saudita a Barcelona: Figura de Portugal regresa a LaLiga
    1 mins

    De Arabia Saudita a Barcelona: Figura de Portugal regresa a LaLiga

    La Liga
    Espanyol vs Barcelona, resumen y goles del partido de LaLiga
    1 mins

    Espanyol vs Barcelona, resumen y goles del partido de LaLiga

    La Liga
    Joan Laporta es investigado por presunto delito de estafa
    1 mins

    Joan Laporta es investigado por presunto delito de estafa

    La Liga
    Barcelona, con goles de Raphinha y Lamine, vence a Villarreal y sigue líder
    1 mins

    Barcelona, con goles de Raphinha y Lamine, vence a Villarreal y sigue líder

    La Liga
    La brutal falta sobre Lamine Yamal en triunfo del Barcelona ante Villarreal
    2:25

    La brutal falta sobre Lamine Yamal en triunfo del Barcelona ante Villarreal

    La Liga
    Oficial: Figura del Barça sufre grave lesión en la rodilla
    1:15

    Oficial: Figura del Barça sufre grave lesión en la rodilla

    La Liga
    Barcelona confirma grave lesión de una de sus figuras y evalúa su recuperación
    1 mins

    Barcelona confirma grave lesión de una de sus figuras y evalúa su recuperación

    La Liga
    Laporta abre la puerta a un posible regreso de Messi al Barcelona
    1 mins

    Laporta abre la puerta a un posible regreso de Messi al Barcelona

    La Liga
    Lewandowski apunta a seguir pasos de Cuauhtémoc Blanco, dicen en Europa
    1 mins

    Lewandowski apunta a seguir pasos de Cuauhtémoc Blanco, dicen en Europa

    La Liga


    Tras la revisión, el árbitro no dio por bueno el gol de Fermín por una falta previa de Dani Olmo que permitió el contragolpe del Barcelona.

    ¡GOL DEL BARCELONA, GOL DE FERMÍN!


    Error en la salida de la Real Sociedad, Fermín recupera, conduce hasta el área grande y cruza su remate para el 1-0 a los 7 minutos.

    ¡GOL DE LA REAL SOCIEDAD, PERO EN FUERA DE LUGAR!


    La Real casi sorprende al Barcelona a los 30 segundos con el gol anulado por fuera de juego.

    ¡ARRANCA EL PARTIDO EN SAN SEBASTIÁN!


    Todo listo para el juego entre Real Sociedad y Barcelona.

    PRÓXIMOS PARTIDOS DEL BARCELONA EN LIGA Y CHAMPIONS LEAGUE

    • Slavia Praga vs. Barcelona (Champions)

    Miércoles 21 de enero

    PUBLICIDAD
    • Barcelona vs. Real Oviedo

    Domingo 25 de enero

    • Barcelona vs. Kobenhavn (Champions)

    Miércoles 28 de enero

    • Elche C.F. vs. Barcelona

    Sábado 31 de enero

    • Barcelona vs. Mallorca

    Por definirse

    Relacionados:
    BarcelonaFC BarcelonaReal Sociedad

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX