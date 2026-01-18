Barcelona Real Sociedad vs. Barcelona: Goles, resumen, resultado del partido Jornada 20 de LaLiga El Barcelona busca despegarse del Real Madrid por cuatro puntos ante un peligroso rival.

Video ¡Barcelona gana el primer título del 2026 a costa del Real Madrid!

Barcelona busca una victoria más en LaLiga en su visita a la Real Sociedad como parte de la J ornada 20 del campeonato español de primrea división.

Los culés, actuales líderes de la tabla general con 49 puntos, enfrentan a una Real Sociedad que ha venido a más poco a poco; sumaron su primera victoria en los últimos cinco partidos (dos derrotas y dos empates).

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Hansi Flick se convirtió hace poco en bicampeón de la Supercopa de España, resultado que terminó por quitar a Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid.

¡GOL DE LA REAL SOCIEDAD!



Golazo de Mikel Oyarzabal, quien prendió el balón de aire a segundo poste para colar el balón pegado al poste para el 1-0.

¡SEGUNDO GOL ANULADO AL BARCELONA!



Lamine Yamal aprovechó un balón suelto en el área, pero el VAR no lo contó por una falta previa.

¡GOL ANULADO AL BARCELONA POR EL VAR!



Tras la revisión, el árbitro no dio por bueno el gol de Fermín por una falta previa de Dani Olmo que permitió el contragolpe del Barcelona.

¡GOL DEL BARCELONA, GOL DE FERMÍN!



Error en la salida de la Real Sociedad, Fermín recupera, conduce hasta el área grande y cruza su remate para el 1-0 a los 7 minutos.

¡GOL DE LA REAL SOCIEDAD, PERO EN FUERA DE LUGAR!



La Real casi sorprende al Barcelona a los 30 segundos con el gol anulado por fuera de juego.

¡ARRANCA EL PARTIDO EN SAN SEBASTIÁN!



Todo listo para el juego entre Real Sociedad y Barcelona.

PRÓXIMOS PARTIDOS DEL BARCELONA EN LIGA Y CHAMPIONS LEAGUE

Slavia Praga vs. Barcelona (Champions)

Miércoles 21 de enero



PUBLICIDAD

Barcelona vs. Real Oviedo

Domingo 25 de enero



Barcelona vs. Kobenhavn (Champions)

Miércoles 28 de enero



Elche C.F. vs. Barcelona

Sábado 31 de enero



Barcelona vs. Mallorca