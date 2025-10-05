Video Resumen | Sudáfrica sorprende con triunfo ante Estados Unidos

La selección de Estados Unidos perdió por remontada ante Sudáfrica, pero logró avanzar primero de su grupo para disputar los Octavos de Final del Mundial Sub-20.

El conjunto de las barras y las estrellas inició ganando con el tanto de Noah Cobb a los 12 minutos de partido y todo parecía estar bajo control luego de las dos victorias consecutivas en el torneo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cinco minutos después, una desatención en el área estadounidense provocó el autogol de Joshua Wynder que dio esperanzas a Sudáfrica en busca del primer lugar que lucía complicado ante la diferencia de goles.

Cuando el descanso se acercaba en el Estadio Codelco El Teniente Rancagua Sur, Gomolemo Kekana apareció en el área rival para marcar el 2-1 de los sudafricanos y dar así un golpe anímico importante.

Tras 90 minutos, el marcador no se movió más y ambos sellaron su pase a Octavos como primero y segundo lugar respectivamente.

FRANCIA GOLEA A NUEVA CALEDONIA Y ESTÁ EN OCTAVOS

La selección de Francia no tuvo piedad ante la modesa Nueva Caledonia al golearla por marcador de 6-0 y así sellar su boleto a la siguiente ronda como tercero de grupo.

Andréa Leborgne se lució con triplete al 11', 82' y 93', mientras que Lucas Michel firmó un doblete y Gabin Bernardeau selló la escandalosa goleada que colocó a Francia en el tercer lugar de su grupo.

Con el resultado, los franceses tienen la esperanza a avanzar a Octavos de Final como uno de los mejores terceros lugares del torneo.