La Jornada 1 del Mundial Sub-20 de la FIFA nos dejó mucho dramatismo con la victoria de último momento de Chile sobre Nueva Zelanda y la doble remontada de Paraguay sobre Panamá.

Los locales debutaron en 'su' Copa del Mundo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos con mucho dramatismo y mucho trabajo, pues en todo el primer tiempo Chile no pudo abrir el marcador.

Tuvo que llegar el segundo tiempo, al 54', para que Lautaro Millán pusiera en 1-0 con un disparo de larga distancia para aprovechar el error en la salida de los neozelandeses.

Lo que fue júblio se convirtió en pánico a cinco minutos del final con el penal a favor de Nueva Zelanda que Nathan Walker ejecutó para empatar el partido de manera dramática y buscar el gol que echara abajo la fiesta de los locales.

Sin embargo, la alegría estaba destinada para Chile, ya que en tiempo de compensación, al 97', Ian Garguez sumó el 2-1 definitivo para hacer explotar el estadio y darle a su selección los primeros tres puntos del Mundial Sub-20 en casa.

PARAGUAY REMONTA DOS VECES PARA VENCER A PANAMÁ

En el otro partido, celebrado en el Estadio Estadio Elías Figueroa Brander, Paraguay libró un partido muy complicado ante su similar de Panamá.

Los panameños sorprendieron en apenas 5 minutos con el gol de Martín Krug para adelanterse en el marcador y dejar sin respuesta a los paraguayos en casi todo el primer tiempo.

Y es que a momentos del descanso, Alexandro Maidana se echó el equipo al hombro para colar el 1-1 y replantear las cosas en el vestidor.

Enso González, al 62', concretó la remontada para Paraguay gracias a la inyección de ánimo que habían obtenido al final de la primera parte. Sin embargo, la alegría les duró poco, pues Giovany Aymar empató 2-2 con menos de 15 minutos restantes.