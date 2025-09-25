Video ¡Igualito a NFL! México 'estrena' sistema de desafíos para el VAR

La Tarjeta Verde volverá aparecer en un Mundial Sub-20 de la FIFA, tal como la Selección Mexicana Femenil Sub-20 fue una de las primeras del mundo que ha tenido el privilegio de usarla.

En Colombia 2025, corría el minuto 77 del partido de debut ante Camerún, cuando Ana Galindo, entrenadora del equipo mexicano, solicitó la revisión al nuevo sistema VS a través de las tarjetas verdes de desafío.

Ahora, de cara a la competencia del Mundial Sub-20 Chile 2025 que comienza este sábado 27 de septiembre, la FIFA determinó volver a emplear este uso de tarjetas en todos los encuentros que se tengan.

ASÍ FUNCIONA EL SISTEMA DEL VAR EN EL MUNDIAL SUB-20 CON TARJETA VERDE



Fue en 2016 cuando la FIFA decidió implementar el sistema del VAR para decisiones arbitrales polémicas. Dicho sistema se había mantenido sin cambios desde su implementación, usando jueces externos que avisaban al árbitro central cuándo tenía que revisar una jugada.

El nuevo sistema de revisión elimina a estos jueces externos para centrar el poder de decisión en el silbante principal. Todas las revisiones serán solicitadas por los directores técnicos de los equipos y la decisión será totalmente del árbitro central del partido.

Cada entrenador tiene dos tarjetas verdes para solicitar una revisión. En dado caso de que su reto se resuelva a su favor, mantendrán sus dos tarjetas verdes, de lo contrario, lo perderán, por lo que podrían quedarse en algún momento sin la posibilidad de solicitar una revisión en la jugada.

Un nuevo método que recuerda al sistema de desafíos con pañuelos que se utiliza en la NFL y que, como es habitual para la FIFA, se decidió probar en un torneo internacional con límite de edad antes de implementarlo en competencias de clubes o selecciones mayores.