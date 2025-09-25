    Mundial Sub-20

    Mundial Sub-20 usará 'Tarjeta Verde' que estrenó Selección Mexicana en femenil

    Al puro estilo de la NFL, el campeonato juvenil se suma a esta innovación por parte de la FIFA.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Igualito a NFL! México 'estrena' sistema de desafíos para el VAR

    La Tarjeta Verde volverá aparecer en un Mundial Sub-20 de la FIFA, tal como la Selección Mexicana Femenil Sub-20 fue una de las primeras del mundo que ha tenido el privilegio de usarla.

    En Colombia 2025, corría el minuto 77 del partido de debut ante Camerún, cuando Ana Galindo, entrenadora del equipo mexicano, solicitó la revisión al nuevo sistema VS a través de las tarjetas verdes de desafío.

    PUBLICIDAD

    Ahora, de cara a la competencia del Mundial Sub-20 Chile 2025 que comienza este sábado 27 de septiembre, la FIFA determinó volver a emplear este uso de tarjetas en todos los encuentros que se tengan.

    ASÍ FUNCIONA EL SISTEMA DEL VAR EN EL MUNDIAL SUB-20 CON TARJETA VERDE


    Fue en 2016 cuando la FIFA decidió implementar el sistema del VAR para decisiones arbitrales polémicas. Dicho sistema se había mantenido sin cambios desde su implementación, usando jueces externos que avisaban al árbitro central cuándo tenía que revisar una jugada.

    El nuevo sistema de revisión elimina a estos jueces externos para centrar el poder de decisión en el silbante principal. Todas las revisiones serán solicitadas por los directores técnicos de los equipos y la decisión será totalmente del árbitro central del partido.

    Cada entrenador tiene dos tarjetas verdes para solicitar una revisión. En dado caso de que su reto se resuelva a su favor, mantendrán sus dos tarjetas verdes, de lo contrario, lo perderán, por lo que podrían quedarse en algún momento sin la posibilidad de solicitar una revisión en la jugada.

    Un nuevo método que recuerda al sistema de desafíos con pañuelos que se utiliza en la NFL y que, como es habitual para la FIFA, se decidió probar en un torneo internacional con límite de edad antes de implementarlo en competencias de clubes o selecciones mayores.

    Video ¡De medallista olímpico y ganador de Champions a estar condenado a prisión!

    Más sobre Mundial Sub-20

    2 min
    México Sub-20 puede ser campeón del mundo: aquí las razones

    México Sub-20 puede ser campeón del mundo: aquí las razones

    2:34
    ¡Éxito asegurado! México tiene plantel para brillar en el Mundial Sub-20

    ¡Éxito asegurado! México tiene plantel para brillar en el Mundial Sub-20

    1:14
    Hay confianza e ilusión de los jugadores para el Mundial Sub-20

    Hay confianza e ilusión de los jugadores para el Mundial Sub-20

    1 min
    Eduardo Arce opina de los rivales de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20

    Eduardo Arce opina de los rivales de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20

    1 min
    México y Estados Unidos conocen su destino para la Copa Mundial FIFA Sub-20 Chile 2025

    México y Estados Unidos conocen su destino para la Copa Mundial FIFA Sub-20 Chile 2025

    Relacionados:
    Mundial Sub-20

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD