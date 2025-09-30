Video Consolidar jugadores, el gran reto del Tri en el Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 de la FIFA se está llevando a cabo en Chile, la Selección Mexicana ya tuvo su primer encuentro dentro de su grupo y empató a dos goles con su similar de Brasil.

Sobre este tema se habló en Tercer Grado Deportivo, los jóvenes y la formación sigue siendo un tema de conversación y debate en el Futbol Mexicano, porque mientras en Europa ya son piezas fundamentales en sus equipos, en México apenas dan sus primeros pasos.

Alberto Lati celebró y señaló que esta selección puede ilusionar y lanzó el reto de ver por lo menos a dos de los jugadores llegar al Mundial 2026 con el equipo mayor, hablando puntualmente de Gilberto Mora y Obed Vargas.

David Faitelson por su parte aseguró que todavía no se trabaja de la forma correcta en la formación de jugadores jóvenes, pero sí resaltó el trabajo que se está realizando en las selecciones menores bajo el mando de Andrés Lillini.

El próximo partido de la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de la especialidad será ante España el próximo miércoles 1 de octubre.