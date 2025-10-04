    Mundial Sub-20

    Argentina derrota a Italia y termina líder del Grupo D del Mundial Sub-20

    Con golazo de Dylan Gorosito la albiceleste se lleva una apretada victoria ante la azzurra y asegura su pase a la siguiente ronda del Mundial.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Resumen | Argentina vs Italia

    En partido del Grupo D del Mundial Sub-20 Chile 2025, Argentina, con un golazo de Dylan Gorosito, se impuso 1-0 a Italia y ambas selecciones lograron su boleto para los Octavos de Final del certamen.

    El primer tiempo estuvo muy cerrado, fueron pocas la oportunidades que hubo de uno y otro lado de abrir el marcador, siendo la más cercana un balón que los italianos mandaron a la red, pero terminó anulado por falta previa en la jugada.

    PUBLICIDAD

    Sería hasta la segunda parte, a los 74 minutos, cuando en una jugada que inició por izquierda el balón llegó a los pies de Dylan Gorosito, quien se metió al área, recortó a tres defensas, sacó el fogonazo y venció al guardameta para el 1-0 en favor de la albiceleste.

    El marcador no se movió más, con la victoria, Argentina logró el paso perfecto dentro de la fase de grupos, para consolidarse como líder del sector D; mientras que Italia, a pesar de la derrota, sus cuatro puntos le fueron suficientes para quedarse con el segundo sitio y avanzar a la siguiente fase.

    AUSTRALIA GOLEA A CUBA, PERO NO LE ALCANZA

    En partido del mismo sector D del Mundial Sub-20 Chile 2025, Australia, con doblete de Max Caputo y uno más de Daniel Bennie, goleó 3-1 a Cuba, que descontó por conducto de Alessio Raballo.

    La victoria solamente le ayudó al cuadro australiano para alcanzar el tercer lugar del grupo, con tres unidades; mientras que Cuba se quedó en el cuarto sitio con solamente un punto.

    Video Resumen | Australia suma primer triunfo y espera un milagro en el Mundial Sub-20

    Más sobre Mundial Sub-20

    9:37
    Resumen | Australia suma primer triunfo y espera un milagro en el Mundial Sub-20

    Resumen | Australia suma primer triunfo y espera un milagro en el Mundial Sub-20

    1 min
    ¿Contra quién va México en Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025?

    ¿Contra quién va México en Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025?

    1 min
    Eduardo Arce se siente satisfecho de avanzar en el Mundial Sub-20

    Eduardo Arce se siente satisfecho de avanzar en el Mundial Sub-20

    12:30
    Resumen | ¡Papelón de Brasil en el Mundial Sub-20! Regresa a casa sin triunfo

    Resumen | ¡Papelón de Brasil en el Mundial Sub-20! Regresa a casa sin triunfo

    1 min
    ¡Gilberto Mora pone a México en octavos de final del Mundial Sub-20!

    ¡Gilberto Mora pone a México en octavos de final del Mundial Sub-20!

    Relacionados:
    Mundial Sub-20ArgentinaItalia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    Tomy Zombie
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD