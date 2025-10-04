En partido del Grupo D del Mundial Sub-20 Chile 2025, Argentina, con un golazo de Dylan Gorosito, se impuso 1-0 a Italia y ambas selecciones lograron su boleto para los Octavos de Final del certamen.

El primer tiempo estuvo muy cerrado, fueron pocas la oportunidades que hubo de uno y otro lado de abrir el marcador, siendo la más cercana un balón que los italianos mandaron a la red, pero terminó anulado por falta previa en la jugada.

Sería hasta la segunda parte, a los 74 minutos, cuando en una jugada que inició por izquierda el balón llegó a los pies de Dylan Gorosito, quien se metió al área, recortó a tres defensas, sacó el fogonazo y venció al guardameta para el 1-0 en favor de la albiceleste.

El marcador no se movió más, con la victoria, Argentina logró el paso perfecto dentro de la fase de grupos, para consolidarse como líder del sector D; mientras que Italia, a pesar de la derrota, sus cuatro puntos le fueron suficientes para quedarse con el segundo sitio y avanzar a la siguiente fase.

AUSTRALIA GOLEA A CUBA, PERO NO LE ALCANZA

En partido del mismo sector D del Mundial Sub-20 Chile 2025, Australia, con doblete de Max Caputo y uno más de Daniel Bennie, goleó 3-1 a Cuba, que descontó por conducto de Alessio Raballo.

La victoria solamente le ayudó al cuadro australiano para alcanzar el tercer lugar del grupo, con tres unidades; mientras que Cuba se quedó en el cuarto sitio con solamente un punto.