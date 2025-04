Totti tunde a Messi: Así tendría cero Balones de Oro

El histórico futbolista italiano cree que Leo Messi no hubiese ganado ni un Balón de Oro estando toda su carrera en un equipo como la Roma que no tiene tantos reflectores a nivel mundial.

“Yo no necesito el Balón de Oro, gané todo con la Roma en 25 años, esa es mi mayor victoria. No me arrepiento de nada", señaló Totti.