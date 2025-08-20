Santiago Gimenez dijo recientemente que no le molesta la llegada de otros delanteros al AC Milan porque eso le ayuda a crecer a él y al equipo de la Serie A. De hecho aseguró que eso le da alegría.

Pues este miércoles, se supo que el atacante mexicano tendrá una 'muy poderosa' razón para estar contento.

PUBLICIDAD

Según, Fabrizio Romano, insider especialista en fichajes europeos, el conjunto Rossonero está en "conversacionesavanzadas" con el Bayer Leverkusen para hacerse de los servicios de Victor Boniface.

"El AC Milan y el Bayer Leverkusen están en conversaciones avanzadas para el fichaje de Victor Boniface. Las negociaciones están en marcha hoy y Víctor dijo que sí a la propuesta de contrato del AC Milan", aseguró en su cuenta de X y añadió, " continúan las conversaciones sobre la estructura del acuerdo, según informa @berger_pj".

Boniface, de darse el acuerdo, será competencia directa del seleccionado azteca ya que juega como delantero. Y sus características físicas, según destaca la página web del club alemán, son de destacar.

Mide 1.91 metros, pesa 97 kilos. Es de nacionalidad nigeriana y con el conjunto germano ha jugado en 61 partidos, anotado 32 goles y dado 11 asistencias desde el 2023. Año en que llegó procedente del Royale Union Saint-Gilloise belga y tiene contrato con el Bayer hasta el 2028.

Desde el interior del club lo describen de gran forma.

"Victor es un centro delantero muy presente, difícil de marcar, que representa un reto para todos los defensas sólo por su físico. También es rápido y técnicamente hábil", aseguró el director deportivo Simon Rolfes al firmar el contrato con el jugador.

Boniface no es el único atacante del que se ha hablado podría llegar al AC Milan para la campaña que está por iniciar. El nombre de Rasmus Hojlund, danés del Manchester United, también se ha manejado con insistencia.

PUBLICIDAD

Lo que es claro es que AC Milan está en la búsqueda de un delantero que se una al club que se ha reforzado esta campaña ya con el histórico croata Luka Modric.

Y Santiago Gimenez tendrá competencia y una "muy poderosa" razón para estar "alegre".