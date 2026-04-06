Juventus Con Johan Vásquez, Genoa cae con Juventus y se mantiene en riesgo de descenso El conjunto del defensa mexicano hizo un esforzado partido, e incluso falló un penal, en la Jornada 31 de la Serie A de Italia.



Video Johan Vásquez tiene ligero error, pero el Genoa gana a la Roma

Johan Vásquez y Genoa cayeron 2-0 la tarde de este lunes ante Juventus dentro de la Jornada 31 de la Seria A de Italia.

El central mexicano, arrancó el partido de titular y jugó los 90 minutos del duelo en el que toda la defensiva de su club sufrió, pese al esfuerzo de sus líneas, y cuando tuvo oportunidad de anotar no concretó ni siquiera por la vía penal.

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Y es que la Juve inició el encuentro con sus armas desenvainadas y marcó bien pronto por conducto de Bremer, a los cuatro minutos, y a los 17 hizo lo propio McKennie.

De a poco, el Genoa fue sorteando el vendadal y generando oportunidades de gol. Vásquez cumplió con una actuación regular y en un momento dado, en la primera parte, tras un choque con el estadounidense McKennie, hizo pensar lo peor. Se quedó tirado un par de minutos, pero se reincorporó.

Ya en la segunda mitad, Vásquez y sus compañeros intentaron aprovechar los espacios que fue dejando la Vecchia Signora, generaron peligro e incluso erraron un penal a los 75 minutos con Aarón Martín de por medio.

Pero pese a sus esfuerzos no consiguieron acercarse en el marcador.

La Juve sumó así 57 puntos y marcha en quinto sitio de la competencia en puestos de Champions League, mientras Genoa se quedó con 33 y se ubica en el sitio 14 de la competencia, pero a seis puntos de la pelea por el descenso.

Sigue aquí las incidencias del partido: