Joven figura de Milan sufre dura lesión tras choque con Santi Gimenez

El mediocampista suizo Ardon Jashari estará fuera de actividad al menos ocho semanas tras sufrir una fractura de peroné durante los entrenamientos del AC Milán, luego de un choque accidental con el delantero mexicano Santiago Gimenez.

El técnico de los milanistas, Massimiliano Allegri, confirmó la lesión en conferencia de prensa previa al duelo frente al Lecce en la Serie A.

PUBLICIDAD

“Primero que todo (Jashari) es un gran jugador, con mucho potencial. Infortunadamente, él sufrió una lesión esta mañana durante el entrenamiento en un choque con Gimenez durante un partidillo, así que no estará disponible ante el Lecce. Sí fue un choque con Santiago Gimenez, nuestro delantero”, dijo Allegri a los medios

La lesión se produjo en la pierna derecha del futbolista, lo que deja a los milanistas sin una de sus incorporaciones más relevantes de la temporada. Jashari, internacional suizo, fue fichado por alrededor de 35 millones de euros, en una de las operaciones más costosas del club en el último mercado.

Su ausencia supone un golpe para Allegri, que no logró concretar varias incorporaciones y tenía en el exjugador del FC Lucerna y Club Brujas una de sus piezas clave, junto con el veterano Luka Modric.

Jashari, de 22 años, también forma parte de la selección de Suiza, con la que disputó el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa 2024.

Allegri elogió a Santi Gimenez

El entrenador del Milan también tuvo palabras de elogio para Santiago Gimenez, a quien consideró un gran jugador y recordó su buen paso por el Feyenoord de los Países Bajos’.

“En el momento, Santi Gimenez es el único jugador que tenemos disponible en esa posición (centro delnatero). Él es un excelente futbolista. Anotó muchos goles en el Feyennord y lo he estado conociendo estas tres semanas desde que regresó con el equipo. Es un gran jugador y tenemos grandes expectativas sobre él" manifestó del técnico italiano.