Johan Vásquez se ha consolidado poco a poco con su juego desde su llegada a la Serie A de Italia y él reconoce que un hombre ha sido clave en su permanencia en aquella nación: el director técnico Davide Ballardini.

Primero lo debutó con el Genoa y después le "salvó la vida" cuando estaba en el Cremonese bajo el mando de Massimiliano Alvini y estaba a punto de irse a jugar a Turquía o a regresar a México porque el equipo no lo tenía en planes. De ahí todo ha ido en ascenso para el ex jugador de Monterrey y Pumas.

“ Me salvó la vida, en pocas palabras (Ballardini). Sí, se podría decir que sí, fue, no en los descensos. Hubo un momento donde, después del Mundial de Qatar, yo venía en Cremonese de seis meses un poco malos. De no tener tanta actividad, donde recuerdo que recién llegué, y el entrenador me dijo que no entraba en planes. Que lo mejor para mí era buscar equipo", explicó el defensa mexicano en entrevista exclusiva con Hugo Ramírez 'El Chef', reportero de TUDN.

Obviamente, según cuenta el propio Vásquez dudó un poco entre quedarse en Europa o regresar a México donde tenía alguna oferta porque lo único que quería era "estabilidad" ya que su mujer estaba embarazada. Pero todo cambió con la llegada de Davide Ballardini al equipo y de no entrenar con el club se volvió prácticamente un indiscutible en la alineación.

“Yo ya no me estaba entrenando con Cremonese. Entrenaba aparte, el equipo, recuerdo que iniciando enero (2023) tuvimos tres partidos claves. No recuerdo qué equipos eran, Monza, Lecce, y no recuerdo otro. Los tres los pierde, despiden al entrenador que estaba, y llega Ballardini. Hablo con él porque yo ya estaba a nada de irme a Turquía. O sea, a nada en el sentido de que yo ya tenía que tomar una decisión, ¿me entiendes?", aseguró.

Y entonces ocurrió una vital charla con el director técnico italiano que sin querer lo mantiene en Italia desde entonces.

" Me salvó la vida en pocas palabras. Me debutó acá en Italia (antes en Genoa en el 2021), llega a Cremonese, y lo primero que hago, porque yo estaba un poco desesperado. Es hablar con él, y le dije, 'míster, mira, acá mi situación es así. El club me había dicho hace un mes que me fuera, que no estaba en planes, estoy a punto de tomar una decisión, pero quiero saber qué le parece, qué piensa de mí'", le preguntó.

La respuesta fue breve y le cambió todo el panorama, y la vida, como él mismo dice.

"Él me dijo, 'mira, Johan, yo te conozco. Yo soy feliz que te quedes aquí, si tú haces lo que yo te conocí una vez. Seré feliz, quédate, y aquí vas, no te digo que vas a jugar, pero si tú haces eso, como te entrenas siempre, con la actitud que tienes, estarás más cerca de jugar'. De 25 partidos, jugué 23 con él, y como lo he dicho, o sea, un instante te cambia la vida a nada, capaz hubiera quedado, no sé, en México, en Turquía, no sé qué decisión hubiera tomado al final", finalizó.

