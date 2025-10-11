Histórica figura del Milan reconoce el impacto de Santi Gimenez

Video ¿Se acabó el amor? El delantero de élite que puede 'desplazar' a Santi Gimenez

Santiago Gimenez ha tenido altibajos en su etapa con el AC Milan, pero su compromiso y aporte colectivo no han pasado desapercibidos para las leyendas del club.

Esta vez fue Massimo Ambrosini, símbolo rossonero y referente del mediocampo durante más de una década, quien d estacó públicamente el papel del delantero mexicano en el esquema de Stefano Pioli.

Ambrosini, con casi 500 partidos disputados con el Milan, subrayó que el trabajo de Gimenez va más allá de las estadísticas, al considerar que su labor ha sido determinante para potenciar el rendimiento de otros jugadores, especialmente de Christian Pulisic.

“ Es cierto, pero en Turín el mexicano hizo su mejor actuación de la temporada: controló el partido, corrió mucho, estuvo cerca de marcar con un cabezazo y un remate desde fuera del área, además de provocar un penalti”, señaló Ambrosini en declaraciones a La Gazzetta dello Sport.

El exmediocampista agregó que el aporte del atacante azteca ha sido clave en la dinámica ofensiva del equipo. “ Pulisic recorre toda la línea de ataque y cuenta con un pilar fundamental en Gimenez, quien mantiene a la defensa ocupada. Si el estadounidense ha tenido un rendimiento tan bueno hasta ahora, Santi merece algo de reconocimiento”.