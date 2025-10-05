El Milan de Santiago Gimenez empató sin goles ante Juventus en la Serie A pese a que el mexicano generó un penal en el segundo tiempo.

El primer disparo del Milan en el partido fue cortesía de Santi Gimenez al minuto 32 cuando tomó el balón desde la banda y cruzó hacia el área grande, se generó el espacio, pero se quedó sin ángulo de disparo, ya que el balón salió con dirección a las manos de Di Gregorio.

PUBLICIDAD

La afición rojinegra aplaudió la jugada del mexicano, quien llevaba más de 20 minutos sin tocar el balón ni recibir un pase que le permitiera explotar sus habilidades frente al arco rival.

La suerte cambiaría para el Milan en los primeros minutos del segundo tiempo cuando Gimenez recibió una contundente carga sobre la espalda y el árbitro no titubeó en señalar el penal.

Sin embargo, no fue el encargado de cobrar la falta, sino su compañero Christian Pulisic, quin se perfiló en busca de su quinto gol de la campaña, pero el estadounidense cobró mal buscando el ángulo y falló la oportunidad de ponerse arriba en el marcador.