Santi Gimenez genera penal en empate sin goles entre Milan y Juventus
Christian Pulisic se encargó de fallar la pena máxima generada por el goleador mexicano.
El Milan de Santiago Gimenez empató sin goles ante Juventus en la Serie A pese a que el mexicano generó un penal en el segundo tiempo.
El primer disparo del Milan en el partido fue cortesía de Santi Gimenez al minuto 32 cuando tomó el balón desde la banda y cruzó hacia el área grande, se generó el espacio, pero se quedó sin ángulo de disparo, ya que el balón salió con dirección a las manos de Di Gregorio.
La afición rojinegra aplaudió la jugada del mexicano, quien llevaba más de 20 minutos sin tocar el balón ni recibir un pase que le permitiera explotar sus habilidades frente al arco rival.
La suerte cambiaría para el Milan en los primeros minutos del segundo tiempo cuando Gimenez recibió una contundente carga sobre la espalda y el árbitro no titubeó en señalar el penal.
Sin embargo, no fue el encargado de cobrar la falta, sino su compañero Christian Pulisic, quin se perfiló en busca de su quinto gol de la campaña, pero el estadounidense cobró mal buscando el ángulo y falló la oportunidad de ponerse arriba en el marcador.
Gimenez dejó la cancha a los 62 minutos por Rafael Leao con la impotencia de poder hacer más en la recta final. El empate rompió una racha de cuatro victorias al hilo para el Milan en la Serie A, donde permanece en tercer lugar.