    Athletic Club

    PSG empata contra Athletic antes de jugar la Copa Intercontinental 2025

    El Paris Saint-Germain no pudo con su visita a San Mamés en la Jornada 6 de la Champions League.

    Video Resumen | Athletic pone freno de mano al PSG en la UEFA Champions League

    El campeón de la UEFA Champions League, PSG, no pudo en su visita en San Mamés y empató 0-0 ante el Athletic Club en la Jornada 6 de la Fase de Liga.

    El Paris Saint-Germain de Luis Enrique tuvo para ganar el partido, pero careció de puntería. Su ocasión más clara fue un disparo de Bradley Barcola que estrelló el travesaño de Unaí Simón que tuvo un partido destacado con al menos tres atajadas clave.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Benfica tiene vida en la Champions League al derrotar al Napoli
    1 mins

    Benfica tiene vida en la Champions League al derrotar al Napoli

    UEFA Champions League
    ¡Savić salva de esta forma a Benfica y así reaccionan!
    1:18

    ¡Savić salva de esta forma a Benfica y así reaccionan!

    UEFA Champions League
    ¡Llegó empate del Bodo! Hauge aprovecha una serie de rebotes y pone el 2-2
    1:42

    ¡Llegó empate del Bodo! Hauge aprovecha una serie de rebotes y pone el 2-2

    UEFA Champions League
    ¡Atajada enferma de Haikin! El arquero saca el balón en la línea
    1:17

    ¡Atajada enferma de Haikin! El arquero saca el balón en la línea

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Dortmund! Brandt firma su doblete y el festejo de Reus es épico
    1:30

    ¡Gol del Dortmund! Brandt firma su doblete y el festejo de Reus es épico

    UEFA Champions League
    ¡Tienes que ver el golazo que hizo Barreiro!
    1:20

    ¡Tienes que ver el golazo que hizo Barreiro!

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Bodo! Aleesami remata de cabeza y pone el del empate en el marcador
    1:36

    ¡Gol del Bodo! Aleesami remata de cabeza y pone el del empate en el marcador

    UEFA Champions League
    ¡Que oso! El error que cuesta el primer gol del Benfica
    1:26

    ¡Que oso! El error que cuesta el primer gol del Benfica

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Dortmund! Contragolpe que aprovecha Brandt para poner el 1-0
    1:23

    ¡Gol del Dortmund! Contragolpe que aprovecha Brandt para poner el 1-0

    UEFA Champions League
    ¡Cómo vas a fallar esa! La falla de Aursnes que asombra a todos
    1:15

    ¡Cómo vas a fallar esa! La falla de Aursnes que asombra a todos

    UEFA Champions League

    El Athletic Club de Ernesto Valverde venía motivado tras vencer al Atlético de Madrid (1-0) el fin de semana pasado después de ser goleado por el Real Madrid 0-3.

    Los Leones le jugaron de tú a tú al PSG y, aunque no tuvo la misma posesión de su rival, por momentos ilusionaron a su afición con sacar un valioso triunfo en casa.

    El PSG llegó a 13 puntos para estancarse en el tercer lugar de la Fase de Liga de la Champions League, a cinco unidades del líder invicto y con paso perfecto, el Arsenal.

    Mientras que el Athletic Club llegó a cinco puntos en la posición 28 de la tabla y aún aspira a calificar a los Playoffs en busca del boleto a Octavos de Final.

    El PSG enfrentará al Metz en la Ligue 1 este sábado 13 de diciembre y posteriormente viajará a Catar para disputar la Final de la Copa Intercontinental 2025.

    El Paris Saint-Germain se enfrentará al ganador de la Copa Challenger que jugarán Pyramids FC y Flamengo, quien este miércoles derrotó a Cruz Azul en el Derbi de las Américas.

    En la Champions League, el PSG volverá a la actividad hasta el 2026 cuando visite al Sporting Lisboa el próximo 20 de enero y cerrará la Fase de Liga contra el Newcastle el 28 de enero.

    Relacionados:
    Athletic ClubParis Saint-Germain

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX