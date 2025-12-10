Athletic Club PSG empata contra Athletic antes de jugar la Copa Intercontinental 2025 El Paris Saint-Germain no pudo con su visita a San Mamés en la Jornada 6 de la Champions League.

Video Resumen | Athletic pone freno de mano al PSG en la UEFA Champions League

El campeón de la UEFA Champions League, PSG, no pudo en su visita en San Mamés y empató 0-0 ante el Athletic Club en la Jornada 6 de la Fase de Liga.

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique tuvo para ganar el partido, pero careció de puntería. Su ocasión más clara fue un disparo de Bradley Barcola que estrelló el travesaño de Unaí Simón que tuvo un partido destacado con al menos tres atajadas clave.

El Athletic Club de Ernesto Valverde venía motivado tras vencer al Atlético de Madrid (1-0) el fin de semana pasado después de ser goleado por el Real Madrid 0-3.

Los Leones le jugaron de tú a tú al PSG y, aunque no tuvo la misma posesión de su rival, por momentos ilusionaron a su afición con sacar un valioso triunfo en casa.

El PSG llegó a 13 puntos para estancarse en el tercer lugar de la Fase de Liga de la Champions League, a cinco unidades del líder invicto y con paso perfecto, el Arsenal.

Mientras que el Athletic Club llegó a cinco puntos en la posición 28 de la tabla y aún aspira a calificar a los Playoffs en busca del boleto a Octavos de Final.

El PSG enfrentará al Metz en la Ligue 1 este sábado 13 de diciembre y posteriormente viajará a Catar para disputar la Final de la Copa Intercontinental 2025.

El Paris Saint-Germain se enfrentará al ganador de la Copa Challenger que jugarán Pyramids FC y Flamengo, quien este miércoles derrotó a Cruz Azul en el Derbi de las Américas.