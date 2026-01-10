Fenerbahçe Edson Álvarez gana su primer título con Fenerbahce con victoria en Supercopa Fenerbahce venció a Galatasaray sin la presencia del mexicano.

El seleccionado mexicano Edson Álvarez ganó su primer título con el Fenerbahce tras la victoria del equipo en la Supercopa de Turquía.

Edson no estuvo presente ni en la banca para el juego decisivo ante Gatalasaray y es que el mexicano aún no se recupera de la lesión sufrida el pasado 20 de diciembre en el partido de liga ante Eyuspor justo cuando parecía afianzarse como titular.

La mala noticia para Edson es que el refuerzo más reciente y su competidor director en el Fenerbahce por la titularidad, Matteo Guendouzi, anotó uno de los dos goles en su debut con los que lograron alzar el título.

Guendouzi, mediocampista francés proveniente de la Lazio, se desempeña más o menos en la misma posición que Edson, pero con mayor proyección al ataque, lo que podría perjudicar al mexicano ante los ojos de su entrenador Tedesco.

Trasciende que Edson pidió jugar la final infiltrado, pero el cuerpo técnico le negó los minutos para respetar el proceso de recuperación y evitar una lesión mayor, por lo que el mexicano tuvo que ver el juego desde las gradas.