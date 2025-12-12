Manchester United Rooney dice que recibió amenazas de muerte tras fichar con Manchester United El futbolista inglés cambió el Everton, el equipo en el que dio el salto a la fama, por el United en 2004.

Video “Recibí amenazas de muerte”: Rooney describe así su traspaso al United

Wayne Rooney, histórico exdelantero de la selección inglesa y figura del Manchester United, reveló que su llegada al club de Old Trafford en 2004 estuvo acompañada por episodios de extrema tensión, incluidos ataques y amenazas contra su familia.

El delantero, que dejó el Everton por más de 30 millones de euros, recordó aquellos días como uno de los momentos más complejos de su carrera.

" Recibí amenazas de muerte", confirmó el exfutbolista en la cadena británica BBC. "Pintaron y destrozaron la casa de mis padres. Lo mismo pasó en la casa de mi novia".

Rooney explicó que la presión se intensificó debido al fuerte vínculo emocional con el Everton y a la rivalidad regional entre Liverpool y Manchester, lo que provocó reacciones especialmente hostiles tras su traspaso.

"En esos momentos tienes que ser muy fuerte mentalmente y apoyarte en la gente que tienes cerca. Irme del Everton fue muy difícil, porque me fui al Manchester United y Liverpool y Manchester tienen una gran rivalidad, lo que lo hizo más difícil. Mi mentalidad siempre fue 'no me importa'. Sabía lo que quería y sabía cómo llegar allí. Tuve que ser muy fuerte de mente. Era gente de mi ciudad, así que fue duro, pero pensé 'no me importa, tienes que ser egoísta y tomar decisiones'", explicó.

El exfutbolista también comparó su experiencia con la de su hijo Kai, actualmente en la academia del United, subrayando el papel de la exposición pública en la era digital.