Chelsea Chelsea deberá pagar más de 13 millones de dólares de multa por irregularidades financiera Además, el club de la Premier League fue sancionado sin poder fichar por un año y no podrá inscribir jugadores en su cantera por nueve meses.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Chelsea deberá pagar más de 13 millones de dólares por irregularidades financiera

Chelsea ha recibido una serie de castigos este lunes derivado de la gestión en la etapa de Roman Abramovich entre el 2011 y 2018.

La más llamativa fueron los 11.5 millones de euros (unos 13 millones 200 mil dólares) de multa y que se complementó con un año sin poder fichar en el primer equipo (esta última medida está suspendida por los próximos dos años si no reinciden), por violaciones a las reglas financieras.

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El magnate ruso hizo pagos no revelados desde diversas empresas asociadas a la propiedad del club y los pagos fueron a agentes, futbolistas, y otros.

Además, la Premier League también ha encontrado culpable a la entidad por romper las reglas sobre el desarrollo de jóvenes a la hora de registrarlos entre 2019 y 2022.

Por ello, también deberá pagar 750 mil libras (861mil dólares) y no podrá inscribir jugadores en sus fuerzas básicas procedentes de la Premier y la EFL.

También, debera hacerse cargo de todos los costos legales de los procesos.

Todo fue descubierto luego de que Abramovich debió vender el club en el 2022 tras su implicación en la Guerra de Ucrania y BlueCo compró la institución.

Pese a todo, la Premier League tuvo en cuenta, a la hora de las sanciones, que Chelsea fue proactivo al presentar pruebas, además de admitir los cargos y de su cooperación durante la investigación.