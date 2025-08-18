Video ¡A detalles! Edson Álvarez, a un paso de fichar con el Fenerbahçe

Edson Álvarez parece estar viviendo sus últimos momentos en la Premier League inglesa, pues está muy cerca de cerrar su fichaje con el Fenerbahçe de Turquía.

El club turco, que dirige el portugués José Mourinho, tiene al mexicano como objetivo y su llegada podría concretarse en las próximas horas.

Según reveló Fabrizio Romano, periodista especializado en mercador de fichajes, el acuerdo entre el equipo turco y el centrocampista mexicano está muy cerca de realizarse.

“ Negociaciones positivas en las últimas horas con el West Ham sobre un acuerdo de cesión con opción a compra. El acuerdo con el jugador también está cada vez más cerca, según se ha revelado hoy”, aseguró la misma fuente desde sus redes sociales.

El Machín, que llegaría a pedido expreso de Mourinho, tiene contrato con el West Ham hasta 2028 y está tasado en 25 millones de euros.

El mexicano ha disputado 73 partidos con el West Ham con saldo de dos goles, tres asistencias, 24 tarjetas amarillas y dos rojas.