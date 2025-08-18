    Edson Álvarez

    Edson Álvarez, a detalles de cerrar su fichaje con el Fenerbahçe

    Las negociones entre el club turco y el jugador mexicano han avanzado mucho en las últimas horas.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡A detalles! Edson Álvarez, a un paso de fichar con el Fenerbahçe

    Edson Álvarez parece estar viviendo sus últimos momentos en la Premier League inglesa, pues está muy cerca de cerrar su fichaje con el Fenerbahçe de Turquía.

    El club turco, que dirige el portugués José Mourinho, tiene al mexicano como objetivo y su llegada podría concretarse en las próximas horas.

    PUBLICIDAD

    Según reveló Fabrizio Romano, periodista especializado en mercador de fichajes, el acuerdo entre el equipo turco y el centrocampista mexicano está muy cerca de realizarse.

    Negociaciones positivas en las últimas horas con el West Ham sobre un acuerdo de cesión con opción a compra. El acuerdo con el jugador también está cada vez más cerca, según se ha revelado hoy”, aseguró la misma fuente desde sus redes sociales.

    El Machín, que llegaría a pedido expreso de Mourinho, tiene contrato con el West Ham hasta 2028 y está tasado en 25 millones de euros.

    El mexicano ha disputado 73 partidos con el West Ham con saldo de dos goles, tres asistencias, 24 tarjetas amarillas y dos rojas.


    Más sobre Edson Álvarez

    1 min
    Mourinho pide fichaje de Edson Álvarez para el Fenerbahçe de Turquía

    Mourinho pide fichaje de Edson Álvarez para el Fenerbahçe de Turquía

    1 min
    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    1:22
    Emotivo pero difícil: así fue el inicio de la Premier para Raúl y Edson

    Emotivo pero difícil: así fue el inicio de la Premier para Raúl y Edson

    1 min
    Edson Álvarez podría regresar al Ajax de Ámsterdam en la Eredivisie

    Edson Álvarez podría regresar al Ajax de Ámsterdam en la Eredivisie

    1:16
    Edson Álvarez tiene las horas contadas en la Premier League

    Edson Álvarez tiene las horas contadas en la Premier League

    Relacionados:
    Edson ÁlvarezFenerbahçeWest Ham United

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD