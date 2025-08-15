Edson Álvarez está muy cerca de dejar el West Ham

Edson Álvarez no tiene claro su futuro, pues los r umores sobre su salida del West Ham United se intensifican a pocos días del inicio de la Premier League, ante la posibilidad de que no forme parte de la plantilla.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, “se espera que Edson Álvarez deje el West Ham antes de que se cierre la ventana de transferencias”.

Sin embargo, el mismo Romano añadió que “ varios clubes están interesados en sus servicios”, así que la opción de que el exjugador del América quede sin equipo parece remota.

La directiva del conjunto londinense tendría que acelerar las negociaciones para concretar su traspaso antes de oficializar su despedida.

A principios de 2025, el AS Monaco de la Ligue 1 fue uno de los clubes que sonó como destino para el 'Machín', pero la propuesta fue rechazada debido a su protagonismo en el West Ham en ese momento. Ahora, con su salida prácticamente inminente, el conjunto francés podría reactivar su interés.