    West Ham United

    Edson Álvarez está muy cerca de dejar el West Ham

    El mexicano tendría las horas contadas en la Premier League y su futuro podría resolverse antes del cierre del mercado.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video El cambio que West Ham anunció sobre Edson Álvarez

    Edson Álvarez no tiene claro su futuro, pues los r umores sobre su salida del West Ham United se intensifican a pocos días del inicio de la Premier League, ante la posibilidad de que no forme parte de la plantilla.

    De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, “se espera que Edson Álvarez deje el West Ham antes de que se cierre la ventana de transferencias”.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, el mismo Romano añadió que “ varios clubes están interesados en sus servicios”, así que la opción de que el exjugador del América quede sin equipo parece remota.

    La directiva del conjunto londinense tendría que acelerar las negociaciones para concretar su traspaso antes de oficializar su despedida.

    A principios de 2025, el AS Monaco de la Ligue 1 fue uno de los clubes que sonó como destino para el 'Machín', pero la propuesta fue rechazada debido a su protagonismo en el West Ham en ese momento. Ahora, con su salida prácticamente inminente, el conjunto francés podría reactivar su interés.

    Un cambio de equipo a menos de un año del inicio del Mundial 2026 implica riesgos, ya que podría afectar su continuidad como titular en la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre.

    Más sobre West Ham United

    1:16
    El cambio que West Ham anunció sobre Edson Álvarez

    El cambio que West Ham anunció sobre Edson Álvarez

    1 min
    Edson Álvarez tiene nuevo número en su playera de West Ham

    Edson Álvarez tiene nuevo número en su playera de West Ham

    1 min
    Edson Álvarez y West Ham vuelven a perder en Premier League

    Edson Álvarez y West Ham vuelven a perder en Premier League

    2 min
    Edson Álvarez dio la verdadera razón por la que no jugaba con West Ham

    Edson Álvarez dio la verdadera razón por la que no jugaba con West Ham

    1 min
    Edson Álvarez reaparece con West Ham en triunfo sobre Manchester United

    Edson Álvarez reaparece con West Ham en triunfo sobre Manchester United

    Relacionados:
    West Ham UnitedEdson Álvarez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Camino a Arcadia
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Radical
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD